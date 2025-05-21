Найден способ определить генетический тип опухоли мозга за два часа

Neuro-Oncology: создан анализ ДНК, определяющий тип опухоли мозга за два часа
Ученые из Ноттингемского университета разработали сверхбыстрый метод генетической диагностики опухолей головного мозга, который позволяет определить тип новообразования всего за два часа. Как сообщается в журнале Neuro-Oncology, технология способна сократить время постановки диагноза до двух часов вместо шести-восьми недель.
В Великобритании опухоли головного мозга выявляют примерно у 12 тысяч человек ежегодно. При этом самые агрессивные формы заболевания могут уносить жизнь пациента менее чем за год, а задержка в диагностике значительно снижает шансы на эффективное лечение.
До сих пор врачи были вынуждены направлять образцы опухоли в специализированные лаборатории для сложных генетических тестов. Получение результатов, необходимых для выбора тактики лечения, затягивалось на недели. Это означало не только тревожное ожидание для пациентов, но и откладывало начало химио- и лучевой терапии.
Новая методика основана на технологии глубокого секвенирования ДНК с использованием портативных устройств Oxford Nanopore Technologies. Исследователи применили ее к образцам опухоли головного мозга, чтобы оперативно определить генетические и эпигенетические характеристики, определяющие тип рака. Ключевым элементом стала система ROBIN, которая анализирует изменения силы тока, возникающие при прохождении молекул ДНК через нанопору — микроскопическое отверстие в мембране.
По словам профессора Мэтта Лоуза из Школы наук о жизни Ноттингемского университета, важнейшее значение на первом этапе диагностики имеет изучение метилирования ДНК — эпигенетического маркера, позволяющего точно классифицировать опухоль. Как только получают образец ткани, специалисты быстро извлекают ДНК и проводят анализ, исключая необходимость долгого ожидания результатов из внешней лаборатории.
Ученые уверены, что новая технология позволит врачам в кратчайшие сроки поставить точный диагноз и начать терапию, а пациентам — избежать неопределенности и страха перед неизвестным.