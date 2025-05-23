Найден возможный источник токсинов в воде бассейнов

Гели для душа, шампуни и другие моющие средства могут быть источником токсичных соединений в воде бассейнов, рассказал ТАСС директор центра коллективного пользования научным оборудованием "Арктика" Северного Арктического федерального университета (САФУ) Дмитрий Косяков. В ходе исследования ученые впервые изучили трансформации вещества кокамидопропилбетаин (КАПБ), оказалось, что при контакте с хлорсодержащими средствами из него образуются потенциально опасные соединения.

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«Мы впервые обратили внимание на кокамидопропилбетаин. Если вы покупаете шампунь, где-то половина в нем это будет КАПБ. И он в больших количествах попадает в воду бассейнов. А дальше никто не изучал, потому что считалось, что это довольно не реакционноспособное соединение. В нашем исследовании оказалось, что оно образует значительное число разных продуктов. Проблема в том, что в бассейне в итоге получается большой бульон из продуктов самых разных соединений, которые туда поступают из пота человека, из косметики, средств для волос, из шампуней, из разных реагентов, которые используются для обработки воды. В итоге они трансформируются, давая сотни разных продуктов. И несмотря на то, что в каждом случае дозы маленькие, неопасные для здоровья человека, суммарно все эти продукты, которые будут плавать в воде бассейна, они не будут для человека благоприятными», — сказал Косяков.

Как отметил собеседник агентства, ученые начали активно исследовать ксенобиотики - чуждые природе органические соединения, которые при дезинфекции воды образуют различные продукты трансформации.

«Среди продуктов наиболее токсичных, наиболее опасных, это азотсодержащие, к ним относится и КАПБ. Когда их хлорируют для дезинфекции, получаются хлор- и азотсодержащие соединения, все они отличаются повышенной токсичностью. Поэтому очень важно искать, изучать, как трансформируются при дезинфекции те азотсодержащие соединения, которые попадают в воду», — пояснил он.

Превращения КАПБ

Кокамидопропилбетаин является поверхностно-активным веществом, его получают путем химического синтеза из кокосового масла. При реакции с хлорсодержащими средствами из него образуется множество продуктов, в том числе диметилкарбамоилхлорид, который обладает высокой токсичностью и канцерогенными свойствами.

Специалисты ЦКП "Арктика" смоделировали процесс в лабораторных условиях и изучили механизм образования продуктов хлорирования КАПБ. КАПБ ранее считался устойчивым к действию хлора. Продукты его хлорирования образуются в малых количествах, и их поиск и идентификация требуют применения сложных методов аналитической химии. Ученые ЦКП "Арктика" использовали жидкостную и двумерную газовую хроматографию в сочетании с масс-спектрометрией высокого разрешения. С помощью компьютерного моделирования была оценена токсичность найденных продуктов трансформации. Показано, что чем больше атомов галогена, в данном случае хлора, оказывается в их структуре, тем они опаснее для человека воздействием на кровь, почки и дыхательную систему.

Анализ образцов воды из бассейна показал наличие исходного КАПБ в концентрации 0,8 мкг на 1 л и 18 первичных продуктов его трансформации, в том числе 10 хлорсодержащих (с общей концентрацией 0,1 мкг на 1 л), которые обладают заметной токсичностью для водных организмов и оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье. Масс-спектрометрия выявила наличие ранее неизвестных классов побочных продуктов дезинфекции воды: гидрокси-КАПБ и гидроксихлор-КАПБ, образованию которых способствует УФ-обработка воды в бассейне.

«Это не означает, что вода плавательных бассейнов не соответствует действующим гигиеническим нормативам и представляет непосредственную опасность для их посетителей. Более того, положительное влияние плавания на здоровье человека скорее всего перевешивает негативные эффекты от присутствующих в воде примесей. Однако образование последних и их долгосрочное влияние на организм требует тщательного изучения», — резюмировал Косяков.

Совершенствование методов очистки воды

Результаты таких исследований будут использоваться для совершенствования существующих и создания новых технологий водоподготовки и водоочистки. По словам Косякова, хлору нужны альтернативы. Одна из них бром, в некоторых странах его применяют для дезинфекции воды. Основные преимущества брома - отсутствие неприятного запаха и отбеливающего эффекта. Но броморганические соединения тоже токсичны.

Еще один метод, который используется для очистки воды, - это озонирование. Но, как отметил ученый, при использовании озона тоже могут получаться потенциально опасные для здоровья соединения.