Исследование показало, как вдыхаемый микропластик влияет на легкие

Мы все регулярно вдыхаем частицы микропластика, ведь он находится повсюду вокруг нас. Этот микропластик, как недавно узнали эксперты, подавляет лёгочные подавляет - тип белых кровяные клеток, играющих ключевую роль в иммунной системе.

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Для проведения нового исследования специалисты взяли макрофаги с полистирольным микропластиком разных размеров и концентраций. Они также подвергали мышей воздействию вдыхаемого микропластика, а потом измеряли влияние этого микропластика на работу макрофагов животных.

Было обнаружено, что в течение суток после воздействия микропластика любого размера макрофаги имели сниженную способность окружать и поглощать другие бактерии. В течение недели после вдыхания микропластика его частицы легко обнаруживались в печени, селезёнке, толстой кишке, а следовые количества — в мозге и почках животных.

Также учёные выяснили, что препарат Акадезин, активатор АМФ-киназы, может частично восстанавливать функцию макрофагов после воздействия микропластика.

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