Ученые выяснили, нужно ли отказываться от сладкого во время диеты

Ученые назвали сладкую диету лучшим способом для похудения
Ученые опровергли миф, что при похудении нужно полностью отказаться от сладкого. Как оказалось, небольшие порции любимого десерта полезны при попытке сбросить лишние килограммы.
Сладкое в ограниченном количестве помогает контролировать аппетит, пришли к выводу ученые из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн. Результаты опубликованы в журнале Physiology & Behavior.
Заявление основано на исследовании с участием 30 человек с лишним весом и сопутствующими заболеваниями. Они проходили онлайн-программу, изучая состав продуктов и учась составлять сбалансированное питание, в течение года.
При этом вместо строгих диет им разрешалось есть сладости или фастфуд, но в небольших количествах и в рамках полноценного рациона.
К концу года участники в среднем сбросили около восьми процентов веса. При этом в течение следующего года у них не случалось срывов, связанных с употреблением вредной пищи.
Ученые отметили, что стабильный и предсказуемый режим питания помогает избежать срывов. Поэтому строгие диеты, колебания в еде, отказ в любимых продуктах часто приводит к тому, что после завершения диеты человек снова начинает неправильно питаться.
Также исследование показало, что снижение веса со временем само по себе помогает уменьшить тягу к еде.
Ранее ученые выяснили, что для сохранения молодости достаточно тренироваться по часу в день. И это должны быть силовые тренировки.