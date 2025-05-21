Ученые предупредили о том, что повышает риск смерти на 70%

Ученые заявили, что между силой хвата и риском смерти есть прямая связь. Так, согласно исследованию, которое шло 12 лет, у людей с низкой силой хвата риск смерти выше на 45%.

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Такие данные приводит Journal of Strength and Conditioning Research. При этом ученые подчеркивают, что при низких показателях трех ключевых факторов – слабом хвате, слабой нижней части и корпуса, риск ранней смерти увеличивается до 70%.

На основе этих данных ученые заявили, что основной метод сохранения здоровья и долголетия – силовые тренировки.

При этом они подчеркивают, не нужно быть профессиональным спортсменом, чтобы извлечь пользу от таких занятий. Главное, регулярно выполнять упражнения по поднятию тяжестей, стабилизировать свое тело, научиться противостоять гравитации.

Ранее ученые выяснили, что для сохранения молодости достаточно тренироваться по часу в день.