Создан новый метод диагностики мерцательной аритмии

Ученые из Китая придумали новый способ диагностики мерцательной аритмии. Существующие методы, например ЭКГ, могут выявить патологию при наличии симптомов.

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В то же время китайские исследователи предлагают метод, который позволяет без физического контакта отследить сердечный ритм и в реальном времени диагностировать мерцательную аритмию по радиоволнам.

Как говорится в журнале Nature Communications, радиосигналы отслеживаются искусственным интеллектом, который прошел обучение на данных о сердечной активности 6,2 тыс добровольцев, среди которых 229 пациентов были с диагностированной мерцательной аритмией.

Также ИИ обучался на ЭКГ-записях 27,5 тыс пациентов китайских клиник. В итоге система ИИ научилась различать признаки заболевания.

Протестировав метод на 27 пациентах, ученые доказали, что он работает. В 90% случаев ИИ смог поставить правильный диагноз состоянию сердца. Также он нашел мерцательную аритмию у двух добровольцев, ранее не знавших о своей болезни.

Ранее российские исследователи обнаружили модификацию в гене ADH1B, отвечающем за расщепление этанола. Также ученые начали внедрять использование золота в как средство усиления терапии рака, что открывает новые возможности в лечении тяжелых онкологических заболеваний.