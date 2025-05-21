Ученые из Китая научились диагностировать мерцательную аритмию по радиоволнам

runews24.ru

Ученые из Китая придумали новый способ диагностики мерцательной аритмии. Существующие методы, например ЭКГ, могут выявить патологию при наличии симптомов.

Создан новый метод диагностики мерцательной аритмии
© РИА Новости

В то же время китайские исследователи предлагают метод, который позволяет без физического контакта отследить сердечный ритм и в реальном времени диагностировать мерцательную аритмию по радиоволнам.

Как говорится в журнале Nature Communications, радиосигналы отслеживаются искусственным интеллектом, который прошел обучение на данных о сердечной активности 6,2 тыс добровольцев, среди которых 229 пациентов были с диагностированной мерцательной аритмией.

Также ИИ обучался на ЭКГ-записях 27,5 тыс пациентов китайских клиник. В итоге система ИИ научилась различать признаки заболевания.

Протестировав метод на 27 пациентах, ученые доказали, что он работает. В 90% случаев ИИ смог поставить правильный диагноз состоянию сердца. Также он нашел мерцательную аритмию у двух добровольцев, ранее не знавших о своей болезни.

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