Беременных предупредили об опасности дефицита витамина В12

Ученые из Университета Ноттингем Трент установили, что дефицит витамина B12 у беременных женщин может способствовать увеличению массы тела, нарушению жирового обмена и повышению риска развития диабета второго типа. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Medicine.

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В исследовании приняли участие 115 беременных женщин с низким уровнем витамина B12. Ученые собрали у испытуемых образцы крови и жировой ткани из области живота для изучения ее свойств. Оценивались уровни витаминов и жиров в крови, активность генов, отвечающих за накопление и расщепление жира, а также функционирование митохондрий — энергетических центров клеток. Также исследователи изучили воспалительные процессы, вызванные нехваткой витамина.

Выяснилось, что у женщин с дефицитом B12 чаще наблюдались повышенная масса тела и снижение уровня «хорошего» холестерина — липопротеинов высокой плотности в организме. Также выяснилось, что при нехватке этого вещества расщепление жира в организме происходило медленнее, а митохондрии работали менее эффективно.

По мнению ученых, эти наблюдения могут объяснять, почему при дефиците B12 повышается риск развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.