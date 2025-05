Создано мобильное приложения для помощи при инфаркте и инсульте

Международная команда исследователей создала мобильное приложение ECHAS (Emergency Call for Heart Attack and Stroke), которое может спасти жизни, помогая пользователям своевременно распознать признаки инфаркта или инсульта и обратиться за медицинской помощью. Об этом сообщает University of Virginia Health System (UV).

В экстренных случаях, таких как инсульт или инфаркт, каждая минута имеет значение: так называемый «золотой час» — первые 60 минут после начала симптомов — является критическим для эффективности лечения. Однако многие люди сомневаются, стоит ли обращаться в скорую, что может привести к трагическим последствиям.

Приложение ECHAS воспроизводит вопросы, которые врачи обычно задают при поступлении пациента, а также предлагает простой тест с постукиванием пальцем, который может выявить слабость одной стороны тела — типичный признак инсульта. На основе ответов и теста приложение рассчитывает риск и дает рекомендацию: вызвать скорую, позвонить на горячую медицинскую линию или обратиться к врачу.

По данным первого клинического исследования, в котором приняли участие более 200 пациентов отделения неотложной помощи, приложение показало высокую точность в определении состояний, требующих срочной медицинской помощи. ECHAS оказалось особенно чувствительным к симптомам инсульта и инфаркта, а также получило высокие оценки по удобству использования — это делает его потенциально ценным инструментом для людей без медицинского образования.

«Инфаркт и инсульт — одни из главных причин смертности в Вирджинии и США. Наше исследование показало, что приложение ECHAS может эффективно выявлять пациентов с острыми сердечно-сосудистыми и неврологическими состояниями, которым необходима госпитализация, — рассказал доктор Джонатан Р. Кроу, невролог из UVA Health и один из авторов исследования. — Мы надеемся, что ECHAS поможет спасти жизни, сокращая время между возникновением симптомов и получением помощи».

В исследовании приложение точно выявило всех пациентов, которых в итоге госпитализировали. При этом диагностика инсульта занимала менее двух минут, а инфаркта — всего одну.

Пока приложение недоступно для широкой публики. Разработчики планируют провести более масштабные клинические испытания.