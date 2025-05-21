Стало известно, как кишечник способен защищаться от химиотерапии

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско раскрыли неожиданную роль микробиома в снижении токсичности противораковых препаратов. Оказалось, что определенные кишечные бактерии способны нейтрализовать вредное воздействие химиотерапии. Исследование опубликовано в научном журнале Science Translational Medicine (STM).

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Как выяснили специалисты, у пациентов с колоректальным раком, принимающих препараты класса фторпиримидинов, выжившие кишечные бактерии трансформируют химиотерапевтические агенты в безвредные соединения.

«Эти микробы действуют как естественный детокс», — пояснил соавтор исследования Кай Трепка.

Ученые установили, что состав микробиома может предсказать тяжесть побочных эффектов. Эксперименты на мышах подтвердили: введение защитных бактерий значительно уменьшает тошноту и рвоту, позволяя пациентам легче переносить лечение.

Дополнительное исследование выявило роль витамина К2, производимого штаммом E. coli.

Пациенты с повышенным уровнем этого витамина реже страдали от невропатии — болезненного онемения конечностей. Лабораторные тесты показали, что добавки К2 полностью устраняют этот побочный эффект у грызунов.