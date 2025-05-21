У фастфуда нашли новое опасное свойство

Рацион с высоким содержанием насыщенных жиров из фастфуда начинает разрушать естественные механизмы защиты кишечника уже через пару дней. К такому выводу пришли ученые из Австралии. Результаты исследования опубликованы в журнале Immunity.

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В ходе эксперимента группу мышей посадили на высокожировую диету. Такой тип питания у человека характеризуется высокой долей фастфуда и кондитерских изделий в рационе. Уже на второй день у животных наблюдалось снижение уровня белка IL-22 — ключевого элемента в регенерации тканей и защите слизистой оболочки кишечника. Внешне мыши выглядели здоровыми, однако внутри начиналось воспаление: стенки кишечника утолщались, а иммунные клетки скапливались в тканях.

Исследователи подчеркивают, что воспаление, вызванное таким рационом, может долгое время не проявляться, но со временем перерастает в хроническое. Однако, по словам ученых, отказ от фастфуда и замена насыщенных жиров на ненасыщенные — например, из орехов или авокадо — помогают восстановить барьерную функцию кишечника.