Ученые нашли способы применения борщевика в фармакологии

Борщевик Сосновского, известный способностью быстро разрастаться на широкой местности, долгое время считался очень проблемным растением. Ученые из ИЦ ПХФ и МХ РАН в Черноголовке нашли способ использовать его для создания экологически чистых материалов. Руководителем группы ученых, занимающихся изучением растения является заведующий лабораторией спектроскопии наноматериалов ИЦ ПХФ и МХ РАН Сергей Баскаков.

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Исследователи убеждены, что токсичный борщевик может принести много пользы. Например, из его семян можно выделять эфирные масла, а после — добавлять их в состав косметических и медицинских товаров.

— Борщевик на самом деле очень интересное растение в плане того, что из него можно получать массу полезных продуктов. Например, использовать древесину борщевика в качестве топлива, делать брикеты. Или брать его как кормовую базу, а также выделять из него множество полезных веществ — те же самые фуранокумарины в его соке, которые вызывают ожоги, могут использоваться в фармакологии, — рассказал Баскаков.

Благодаря авторской технологии специалисты черноголовского ФИЦа смогли извлечь из борщевика определенные волокна, из которых можно сделать целлюлозу и прочие композитные материалы. Выход целлюлозы составляет около 35 процентов от сухой массы растений, причем готовый материал получается уже беленым, сообщает Regions.

— Какой-то процент целлюлозы из борщевика можно добавлять уже в бумажную массу, но важно подчеркнуть, что целиком бумагу из этого растения не делают, — отметили в пресс-службе.

15 мая депутаты Мособлдумы приняли законопроект, устанавливающий штраф в размере пяти тысяч рублей для граждан за неудаление борщевика Сосновского с земельных участков.

До этого Россельхознадзор сообщил о планах победить борщевик Сосновского в 2025 году с помощью нового средства биологической защиты. «Вечерняя Москва» узнала, чем опасно растение и как от него избавиться.