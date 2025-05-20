Создан метод лечения женских болезней клетками пациентки

При проведении гинекологических операций в Сеченовском университете применили сетчатые имплантаты, заселенные собственными клетками пациенток. Это помогает обмануть организм, выдав инородный материал за "свой", и избежать послеоперационных осложнений.

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Новая методика направлена на помощь женщинам, которые столкнулись с распространенной гинекологической проблемой - пролапсом, или опущением матки и стенок влагалища, рассказал "Российской газете" директор Клиники акушерства и гинекологии Сеченовского университета им. В.Ф. Снегирева, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии №1 Сеченовского университета Анатолий Ищенко.

Такие проблемы, вплоть до выпадения половых органов, наблюдается у 15-30% женщин, а среди пациенток старше 50 лет с этим сталкивается почти половина женщин (около 40%).

Хотя чаще пролапс возникает у пациенток старшего возраста, нередко заболевание проявляется у молодых женщин и быстро прогрессирует, снижая качество жизни и создавая проблемы в семье или с партнером. Ведь заболевание сопровождается дискомфортом во время полового акта и при ходьбе, иногда недержанием мочи при физических нагрузках (и даже кашле, чихании, смехе). Нарушается и репродуктивная функция. При этом каждая девятая женщина нуждается в хирургическом лечении.

Раньше опустившиеся органы с помощью хирургии возвращали в нормальное положение и "закрепляли" собственными тканями женщины. Но у каждой третьей пациентки происходил рецидив, так как соединительные ткани и мышечный каркас уже теряли свою эластичность и прочность, что и приводило к опущению органов малого таза.

Поэтому хирурги начали использовать искусственные имплантаты из различных синтетических материалов. Ими подтягивают и фиксируют внутренние органы. И при такой методике процент осложнений оставался довольно высоким: до 12%.

Поэтому врачи во всем мире искали способы усовершенствования имплантационных материалов. Одна из технологий была опробована в Сеченовском университете: здесь вместо пропиленовых имплантатов, которые довольно жесткие и деформируются со временем, стали использовать "титановый шелк". Этот материал представляет собой сеть, сплетенную из тончайших металлических нитей. Изготовленный из него имплантат не деформируется, редко отторгается организмом и почти не вызывает местные реакции. На кафедре акушерства и гинекологии №1 Сеченовского центра материнства и детства запатентовали несколько методик для лечения различных видов пролапса новым методом.

Но ученые знаменитой Сеченовки пошли еще дальше. Новое инновационное направление - использование клеточно-инженерных конструкций на основе тех же титановых сеток, но заселенных собственными клетками пациенток.

«Получается практически "родной" для женщины материал. Тем самым мы можем перехитрить организм, выдав сетки за его собственные ткани»‎, — объяснил Анатолий Ищенко.

Сначала экспериментальную методику опробовали с клетками животных. У крыс получили фибробласты - клетки кожи, синтезирующие коллаген, эластин, гиалуроновую кислоту и другие важные компоненты, отвечающие за упругость и эластичность кожи, и подготовили клеточную суспензию, которой засеяли заранее подготовленный имплантат. Клетки делились в течение нескольких недель и полностью закрыли ячейки сетки.

Убедившись в жизнеспособности клеток, заселяющих имплантат, хирурги применили новую технологию для помощи женщинам - с использованием их собственных клеток. Клетки для суспензии получали за ушами - небольшого количества материала оказалось достаточно, чтобы в течение нескольких недель фибробласты полностью закрыли сетки в несколько слоев.

В Институте регенеративной медицины Сеченовского университета готовили суспензию и заселяли ей имплантаты, а в Сеченовском центре материнства и детства проводили операции с их использованием.

В настоящее время проведено четыре операции. Для двух использовали полипропиленовые имплантаты, а для двух - титановый шелк. Через три месяца пациенток обследовали - осложнений не возникло ни у одной, все функции восстановились, включая полноценную половую жизнь.

«Исследование показало, что конструкции пригодны для имплантации, не вызывают отторжения и формируют более зрелую соединительную ткань. Предполагается, что в будущем метод позволит максимально снизить вероятность возникновения осложнений»‎, — отметил профессор Ищенко.

В перспективе планируется внедрить методику в клиническую практику, а также начать использовать клеточные технологии для лечения бесплодия при других гинекологических заболеваниях.

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