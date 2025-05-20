Назван напиток, который способен вызвать рак крови

Эксперты из Рочестерского университета нашли связь между таурином, который входит в состав многих энергетиков, и раком крови. Эта кислота, как выяснилось, способна питать раковые клетки при лейкемии и делать их агрессивнее.

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Учёные провели ряд экспериментов на мышах с геном SLC6A6. Этот ген отвечает за транспортировку таурина. Было обнаружено, что аминокислота из костного мозга поступает в раковые клетки и стимулирует их рост. В высоких дозах таурин способен вызвать диарею, тошноту, головокружение.

Также во Флоридском университете изучают связь таурина с колоректальным раком у молодых людей.

Эксперты призывают с осторожностью относиться к продуктам с таурином до завершения всех исследований.

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