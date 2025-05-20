Какие продукты вызывают психические расстройства

Мозг человека может накапливать микропластик — и это связано с ростом депрессии и других нарушений психики. Такую гипотезу выдвинули ученые, опубликовав сразу четыре научные статьи, посвященные воздействию микропластика из ультраобработанных продуктов на здоровье мозга. Работы опубликованы в журнале Brain Medicine (BM).

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В мозге человека может накапливаться объем микропластика, сопоставимый с объемом обычной ложки. Авторы утверждают, что значительная часть этих частиц поступает в организм с ультраобработанными продуктами — такими как чипсы, полуфабрикаты и сладкие напитки.

«Мы видим, как все больше данных указывают на тревожную тенденцию», — отметил доктор Николас Фабиано из Университета Оттавы. — «В странах, таких как США, более половины калорий люди получают из ультраобработанных продуктов. В них содержание микропластика в десятки раз выше, чем в цельных продуктах».

Ученые установили, что микропластик способен накапливаться в мозге. Более того, исследователи также зафиксировали, что у людей с диагнозом «деменция» уровень микропластика в мозге в 3–5 раз выше, чем у здоровых.

Связь между потреблением ультраобработанных продуктов и ухудшением психического здоровья подтверждается и статистически: риск депрессии у потребляющих такие продукты на 22% выше, тревожности — на 48%, а нарушений сна — на 41%.

«Проблема в том, что и микропластик, и ультраобработанная еда запускают одни и те же механизмы вреда: воспаление, окислительный стресс, нарушения в митохондриях и обмене нейромедиаторов», — объяснил профессор Вольфганг Маркс из Центра «Пища и настроение» в Австралии.

Авторы предлагают создать специальный Индекс микропластика в рационе (Dietary Microplastic Index), который поможет оценить индивидуальный уровень риска в зависимости от питания. Одновременно исследуется возможность удаления микропластика из организма.

Ученые подчеркивают: для окончательных выводов нужны дополнительные исследования. Но уже сегодня очевидно, что уменьшение потребления ультраобработанных продуктов и контроль за уровнем микропластика в пище — важные шаги к сохранению психического здоровья.