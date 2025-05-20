В России протестируют новую комбинированную вакцину

Холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических исследований новой отечественной вакцины «УльтриксКови». Препарат предназначен для одновременной профилактики гриппа и коронавирусной инфекции. Об этом Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Ростех.

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Вакцину разрабатывали совместно с Федеральным научным центром имени М. П. Чумакова — ведущим российским научным учреждением в области вирусологии. Испытания планируют продолжать до конца 2025 года. Они будут направлены на изучение безопасности, иммунного ответа и переносимости препарата.

В состав вакцины входят антигены четырех штаммов вируса гриппа — двух подтипов A и двух линий B, а также цельновирионный инактивированный вирус SARS-CoV-2. Гриппозный компонент разработан «Нацимбио» и идентичен применяемому в вакцине «Ультрикс Квадри», которая, по данным Роспотребнадзора, была признана наиболее стабильной в 2024–2025 годах.

Отмечается, что компонент против COVID-19 создан на основе проверенной технологии вакцины «Ковивак», что обеспечивает высокую безопасность и совместимость с гриппозной частью.

По словам генерального директора Института Чумакова Айдара Ишмухаметова, новая вакцина не только повысит уровень лекарственной независимости России, но и позволит быстро адаптировать препарат к изменяющейся эпидемической ситуации.