Российские ученые разработают световой метод выявления рака

Российские ученые работают над новой технологией, которая позволит хирургам мгновенно определять границы злокачественных опухолей во время операций. В отличие от традиционной гистологии, требующей многочасовой подготовки образцов, метод основан на анализе оптических свойств тканей.

© Ferra.ru

Как пояснил ведущий специалист в области биофотоники Валерий Тучин, технология использует разную скорость диффузии (проникновения) веществ в здоровых и пораженных тканях. Достаточно поместить образец биопсии на стекло с специальным раствором и проанализировать распределение молекул с помощью камеры или измерительного прибора.

Сейчас ученые собирают статистику различий между здоровыми и опухолевыми тканями, а также подбирают оптимальные маркерные молекулы для анализа. Разработка значительно ускорит процесс принятия решений во время операций, когда критически важно быстро определить границы новообразования.