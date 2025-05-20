Развеян миф о главном факторе долголетия

Высокая физическая выносливость в подростковом возрасте действительно связана с более низким риском преждевременной смерти, но не гарантирует долголетия. К такому выводу пришли шведские ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале European Journal of Preventive Cardiology (EJPC).

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Ученые проанализировали медицинские данные более миллиона мужчин, проходивших обязательный осмотр в возрасте 18 лет. Изначально наблюдения подтвердили распространенное представление: молодые люди в хорошей физической форме реже уходили из жизни по всем причинам.

Однако связь между выносливостью и снижением риска смерти от случайных причин вызвала у ученых вопросы. Исследователи предположили, что физическая форма вряд ли может напрямую повысить шансы на выживание в несчастных случаях, например, в автомобильной аварии.

Чтобы прояснить влияние неочевидных факторов, исследователи решили сравнить данные не только случайных людей, но и родных братьев — тех, кто вырос в одной семье и подвергся влиянию схожих генетических и социальных факторов. Такой подход позволил установить, что на продолжительность жизни существенно влияют и другие параметры — уровень образования, семейные привычки, материальное положение и социальный статус.

Авторы подчеркивают, что их выводы не ставят под сомнение важность тренировок для здоровья. Однако результаты исследования показывают: влияние физической формы на продолжительность жизни ранее могло быть переоценено.