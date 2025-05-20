Описан механизм возникновения рака, который появился в ходе эволюции

Ученые Института цитологии РАН (ИНЦ РАН) первыми описали механизм возникновения рака, который был унаследован многоклеточными организмами в ходе эволюции. Исследования показали, что одной из причин онкологических заболеваний является, в том числе, атавистический возврат клеток к одноклеточному состоянию, что может помочь в ранней диагностике, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

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«В ходе наших исследований мы впервые смогли показать, что появление рака связано не только с дедифференцировкой клеток, но и с механизмом, который был унаследован многоклеточными из далекого эволюционного прошлого. Это атавистический возврат клеток к одноклеточному состоянию. Под этим термином мы понимаем повышение активности генов, имеющих одноклеточное происхождение, которые запускают древние программы, определяющие эгоистичное поведение клетки. Она начинает бороться за свое выживание любой ценой, даже за счет жизни всего организма. Это может быть сходно, например, с поведением одноклеточных паразитов»‎, — привели в пресс-службе слова руководителя группы биоинформатического анализа ИНЦ РАН Александра Виноградова.

Многоклеточные организмы, в том числе человек, обладают стволовыми клетками - предшественниками всех клеток организма. Стволовые клетки способны дифференцироваться - превращаться в клетки всех типов тканей. Они помогают поддерживать баланс клеток в организме, обеспечивая обновление и замену старых или регенерацию поврежденных тканей. В случае регенерации может возникать дедифференцировка - процесс, при котором дифференцированные клетки теряют свои характеристики и возвращаются в более стволовое состояние. Сегодня дедифференцировка считается основной причиной возникновения и развития онкологии.

По данным пресс-службы, гипотеза, что образование опухолей может быть вызвано признаками, характерными для отдаленных предков, возникла еще в XX веке. Однако было крайне сложно подтвердить ее в эксперименте. Для решения этой проблемы ученые ИНЦ РАН провели прямое сопоставление генных сигнатур - исследование, которое характеризует определенное состояние, процесс или тип клетки. Это уникальный "отпечаток" активности генов, который можно использовать для идентификации и классификации различных биологических явлений.

Исследователи сравнили насколько хорошо филогенетическая сигнатура, содержащая одноклеточные гены, и онтогенетические сигнатуры, связанные с дедифференцировкой клеток, могут предсказывать нормальное или опухолевое состояние клеток. Оказалось, что филогенетическая сигнатура показывает лучшие результаты в прогнозировании рака, чем онтогенетическая сигнатура.

Выводы исследования