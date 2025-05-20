Выявлена связь распространенных продуктов с «эпидемией аутизма»

Новое исследование показывает, как распространенные продукты "способствуют эпидемии аутизма". Распространенные продукты питания в рационе 70 процентов американцев могут способствовать психическим заболеваниям, слабоумию и аутизму.

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В новом крупном обзоре была выявлена связь между ультрапереработанными пищевыми продуктами (УПП), которые включают в себя все, от чипсов до протеиновых батончиков, и ростом числа неврологических расстройств, пишет Daily Mail.

Исследователи полагают, что скрытым виновником могут быть микропластики, крошечные пластиковые частицы, которые в настоящее время обнаруживаются в растущем количестве внутри УПП — и все чаще в человеческом мозге.

Исследования показали, что пищевые продукты более восприимчивы к микропластику, поскольку загрязнение может произойти во время обработки и упаковки пищевых продуктов, которые часто находятся в пластиковых упаковках и контейнерах.

Соавтор новой статьи, доктор Николас Фабиано из Оттавского университета, комментирует:

"Мы видим все больше доказательств, которые должны волновать всех нас. Пищевые продукты, подвергнутые ультрапереработке, содержат значительно более высокую концентрацию микропластика, чем цельные продукты. Недавние исследования показывают, что эти частицы могут проникать через гематоэнцефалический барьер и накапливаться в угрожающих количествах”.

Другой автор статьи, доктор Вольфганг Маркс из Центра питания и настроения Университета Дикина, указывает, что существует "удивительное совпадение" в том, как пищевые добавки и микропластик вредят психическому здоровью.

Ученый пояснил:

"Эта гипотеза особенно убедительна, потому что мы видим удивительное совпадение биологических механизмов. Доказано, что пищевые продукты с высокой степенью переработки негативно влияют на психическое здоровье, вызывая воспаление, окислительный стресс, эпигенетические изменения, дисфункцию митохондрий и нарушения в работе нейромедиаторных систем. Микропластик, по-видимому, действует удивительно схожим образом”.

В новой статье, опубликованной в журнале Brain Medicine, авторы проанализировали исследования, в которых изучалась взаимосвязь между ультрапереработанными пищевыми продуктами, микропластиком и психическим здоровьем.

Одно из исследований, включенных в статью, было недавно опубликовано в British Medical Journal. Исследование показало, что люди, употреблявшие УПП, имели на 22% более высокий риск депрессии, на 48% более высокий риск тревожности и на 41% более высокий риск плохого сна, что само по себе может привести к целому ряду неблагоприятных последствий для здоровья.

В ходе другого исследования было установлено, что микропластики и нанопластики вызывают окислительный стресс в центральной нервной системе, что может привести к повреждению клеток и повысить уязвимость к неврологическим расстройствам.

Основываясь на обзоре современных данных, авторы пришли к выводу, что высокий уровень загрязнения микропластиком в продуктах, прошедших ультрапереработку, может быть причиной их пагубного воздействия на здоровье.

Ученые считают, что продукты, прошедшие ультрапереработку, повреждают кишечник, а это, в свою очередь, может повлиять на работу мозга. Эта связь, называемая осью "кишечник–мозг", означает, что когда ваш кишечник плохо работает, ваше настроение и психическое здоровье тоже могут пострадать.

Исследования также показали, что в этих нездоровых продуктах много искусственных подсластителей, которые могут нарушить взаимодействие клеток вашего мозга друг с другом и нарушить гормональный фон.

Кроме того, микропластик в продуктах питания может быть связан с депрессией и тревожностью, и исследователи предупреждают, что он может нанести вред развитию мозга, спровоцировать воспаление и нарушить сон и настроение, пишет Daily Mail.

Исследователи, проводившие отдельное исследование, полагают, что микропластик в УПП также может способствовать росту заболеваемости деменцией.

Исследование, проведенное ранее в этом году и не вошедшее в обзор статьи на этой неделе, проанализировало мозговую ткань, полученную при вскрытии 54 трупов, и обнаружило, что в каждом мозге есть микропластик, эквивалентный по массе пластиковой же ложке.

Исследователи обнаружили, что у людей с диагнозом "деменция" в тканях головного мозга обнаруживается в 10 раз больше микропластика по сравнению с теми, у кого этого заболевания нет.

Хотя исследование не связывает их напрямую, оно показывает взаимосвязь между накоплением микропластика и неврологическими расстройствами.

Автор исследования отмечает, что уровень микропластика в мозге человека за последние восемь лет увеличился на 50 процентов, а также возросли показатели деменции, и ожидается, что к 2030 году число случаев почти удвоится.

Микропластик может проникать через гематоэнцефалический барьер – защитный экран, который обычно предотвращает попадание вредных веществ в мозг, пишет Daily Mail. Попав внутрь, эти крошечные частицы могут вызвать воспаление, нарушить передачу неврологических сигналов и потенциально способствовать развитию неврологических расстройств.

Хотя ученые все еще изучают прямое воздействие микропластика на здоровье человека, исследования на животных показали, что воздействие может привести к изменениям в поведении, ухудшению памяти и координации движений.

Другое отдельное исследование, проведенное в 2022 году, показало, что у людей, употреблявших больше всего переработанной пищи, на 25% быстрее снижались исполнительные функции и на 28% быстрее развивались общие когнитивные нарушения по сравнению с теми, кто употреблял меньше всего обработанной пищи.

Исследователи полагают, что высокое содержание сахара, соли и жира в УПП способствует развитию воспалительных процессов во всем организме, включая мозг, что может негативно сказаться на когнитивных способностях и памяти.

Еще одним растущим неврологическим заболеванием, которое может быть связано с употреблением микропластика в УПП, является аутизм, которым страдает каждый 31 ребенок в США. Это резкое увеличение по сравнению с одним из 150 детей два десятилетия назад.

Исследователи предположили, что УПП могут негативно влиять на микробиом кишечника, а дисбаланс микробиома часто наблюдается у детей с аутизмом.

Также есть некоторые доказательства того, что УПП могут изменять экспрессию генов, что приводит к изменениям в развитии и функционировании мозга.

Обработанные пищевые продукты также могут содержать большое количество тяжелых металлов, включая ртуть и свинец, которые могут усиливать симптомы аутизма.

Причина аутизма неизвестна, отмечает Daily Mail. Хотя были проведены предварительные исследования связи микропластика и аутизма, ученые говорят, что информации недостаточно для того, чтобы делать выводы, и необходимо провести дополнительные исследования.

Чтобы решить проблему микропластика, авторы последней статьи предложили диетический индекс микропластика (DMI). Система, которая позволяла бы количественно оценивать воздействие микропластика при потреблении пищи и оценивать содержание микропластика и риск его накопления в зависимости от того, какие продукты употребляют люди.

Доктор Стефан Борнштейн, автор рецензируемой исследовательской работы по удалению микропластика из организма, сказал:

"Хотя нам необходимо снизить воздействие микропластика на организм за счет улучшения выбора продуктов питания и альтернативной упаковки, нам также необходимы исследования по удалению этих частиц из организма человека".

В своей статье он утверждает, что процесс, называемый аферезом, может удалять микропластик из организма. Это медицинская процедура, при которой из организма удаляются определенные компоненты крови, такие как пластик, и возвращаются оставшиеся компоненты, такие как строительные блоки, из которых состоит кровь.