Почему мужчины чаще женщин умирают от «синдрома разбитого сердца»

Исследование выявило, что мужчины умирают от «синдрома разбитого сердца» чаще женщин. Ученые установили, что смертность среди мужчин с этим заболеванием достигает 11,2 процента, тогда как среди женщин — 5,5 процента. Однако у женщин этот синдром встречается чаще. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, кардиолога Андрея Кондрахина, почему мужчины чаще женщин умирают от этого заболевания.

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По его словам, при всей мощности мужского организма сердечно-сосудистая система достаточно уязвима из-за особенностей гормональной системы. Поэтому при сильных психологических переживаниях представители сильного пола более подвержены развитию «синдрома разбитого сердца».

— Когда мужчина сражается во время боя, его сердечно-сосудистая система перегружена, и адреналин сжигается в мышцах. В случае когда к выбросу адреналина, норадреналина и кортизола приводит психологический фактор, происходит повышение артериального давления, а физической борьбы в этом случае нет. Поэтому кортизол, адреналин и норадреналин не сгорают. Это приводит к повышению артериального давления, к спазму сосудов и нарушению кровоснабжения сердца и головного мозга, что провоцирует «синдром разбитого сердца», — рассказал он.

Эксперт отметил, что тестостерон является главным гормоном в мужском организме и может вызывать тромбозы. При сильном стрессе и психологических переживаниях этот мужской гормон является причиной развития «синдрома разбитого сердца».

— Когда мужчина идет в атаку или охотится, то он может пораниться и истечь кровью. Природа придумала, как защитить организм: повысить количество тестостерона. Этот гормон является тем элементом, который повышает тромбообразование в организме. Выброс тестостерона при сильном психологическом переживании может спровоцировать развитие «синдрома разбитого сердца», — объяснил Кондрахин.

Специалист подчеркнул, что мужчинам нужно уметь брать себя в руки, даже если в их жизни произошли события, которые ударили по их моральному состоянию. А лучший способ взбодриться — это физическая активность и психотерапия.

— Самое главное — нужно понять, что жизнь в этой ситуации не заканчивается. Как бы ни было тяжело, надо взять себя в руки и понять, что пустое самоистязание в конечном итоге не приведет к улучшению ситуации. Это уже случилось. Также необходимо проработать эту травму с психологом. А занятия в спортивном зале, тренировки, плавание отлично выбивают любые психологические переживания из мужчин, потому что их организм привык нагружать мышцы. Важно встать с дивана и срочно нагружать себя физической работой. Любой стресс можно убить физической нагрузкой, — заключил собеседник «ВМ».

Ранее Андрей Кондрахин рассказал «ВМ», что «синдром разбитого сердца» диагностируют крайне редко. А главной причиной его развития является стресс. Также причиной развития данного синдрома может стать хроническая перегрузка нервной системы. Как правило, эта проблема связана с нарушением в системе кровообращения сердца, отметил врач. Специалист подчеркнул, что от «синдрома разбитого сердца» в основном страдают молодые люди. Тем не менее пожилые пациенты тоже встречаются.