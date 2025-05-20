Как сладости помогают худеть

Американские ученые из Университета Иллинойса переворачивает традиционные представления о диетах. Оказалось, что включение любимых десертов в рацион может быть эффективной стратегией для долгосрочного контроля веса. Исследование опубликовано в научном журнале Physiology and Behavior (P&B).

В ходе двухлетнего эксперимента участники, которые позволяли себе небольшие порции желанных продуктов, потеряли в среднем 7,9% веса за первый год. При этом их тяга к сладкому и жирному постепенно снижалась по мере уменьшения массы тела. Удивительно, но этот эффект сохранялся даже в фазе поддержания веса.

Особенно показательным оказался контраст между группами участников: те, кто терял более 5% веса, демонстрировали устойчивое снижение тяги, тогда как остальные продолжали бороться с постоянными срывами.

Ученые использовали специальный цифровой инструмент, который визуализировал баланс белков, клетчатки и калорий в их питании. Ключевым элементом стратегии было плановое включение небольших порций любимых продуктов в сбалансированные приемы пищи. Для объективного контроля результатов участники ежедневно взвешивались на «умных» весах, автоматически передававших данные исследователям.