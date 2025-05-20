Восемь факторов, продлевающих жизнь при гипертонии

Американские ученые из Тулейнского университета в Луизиане выяснили, что люди с высоким артериальным давлением (гипертонией) могут полностью устранить риск преждевременного летального исхода, контролируя ключевые показатели здоровья. Исследование опубликовано в научном журнале Precision Clinical Medicine (PCM).

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Команда проанализировала данные UK Biobank, сравнив показатели 70 тыс. гипертоников и 224 тыс. здоровых людей. Восемь ключевых факторов риска включали не только артериальное давление, но и ИМТ, окружность талии, уровень сахара и холестерина, функцию почек, курение и физическую активность.

Пациенты с гипертонией, взявшие под контроль хотя бы четыре из восьми факторов, снижали риск раннего ухода из жизни до уровня людей без повышенного давления.

Каждый дополнительный контролируемый фактор уменьшал общий риск преждевременного летального исхода на 13%, риск ухода из жизни от рака на 12% и вероятность фатальных сердечно-сосудистых приступов на 12%

«Оптимальный контроль» (7+ факторов) давал еще более впечатляющие результаты — снижение рисков на 40–53%.

Однако лишь 7% участников с гипертонией достигли оптимального контроля всех факторов, что указывает на огромный потенциал для улучшения профилактики.