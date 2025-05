Обнаружена причина в разнице роста мужчин и женщин

Генетики из США обнаружили в ходе анализа структуры геномов почти миллиона мужчин и женщин, что около 23% разницы в росте представителей разного пола объясняется различиями в активности гена SHOX, чьи копии присутствуют и в женской Х-хромосоме, и в мужской Y-хромосоме. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале PNAS.

© unsplash

«Одно из самых заметных отличий между мужчинами и женщинами заключается в том, что представители сильного пола в среднем на 13 см выше представительниц слабого пола. Мы обнаружили в рамках анализа генома из трех крупных биобанков, что около 22,6% этих различий обусловлены сниженной активностью одной из двух копий гена SHOX у женщин»‎, — говорится в исследовании.

К данному выводу пришла группа американских генетиков под руководством доцента Медицинского центра Гейсингера (США) Мэттью Этьенса при изучении структуры генома свыше 928 тыс. взрослых мужчин и женщин, согласившихся поделиться своей ДНК и пройти всестороннее обследование при подготовке трех крупных зарубежных геномных банков - UK BioBank, MyCode и All of Us.

Особенную ценность для исследования, как отмечают генетики, представляло то, что в наполнении этих биобанков приняло участие 1,2 тыс. добровольцев с необычной конфигурацией половых хромосом. В их число вошло несколько сотен носителей синдрома Клайнфельтера с двумя женскими и одной мужской хромосомой, десятки мужчин с одной X-хромосомой и двумя Y хромосомами (синдрома Джейкобс), а также женщин с одной или тремя X хромосомами.

Ученые сопоставили различия в устройстве их геномов и в активности разных генов в половых хромосомах, а также проанализировали, как различался рост добровольцев с нормальным и необычным набором половых хромосом. Последующий анализ этих данных указал на то, что каждая дополнительная Х- и Y-хромосома способствовали увеличению среднего роста индивида, однако при этом Y-хромосомы повышали этот показатель на 3 см больше, чем X-хромосома.

Как объясняют генетики, данные различия во влиянии половых хромосом на рост добровольцев были связаны с тем, что и в X, и в Y-хромосоме присутствует ген SHOX, играющий важную роль в регуляции программы роста. Уровень его активности в одной из двух X-хромосом оказался несколько ниже, чем в Y-хромосоме, что объясняет значительную часть, порядка 23%, различий в росте мужчин и женщин. Схожим образом, как надеются ученые, им удастся раскрыть другие генетические механизмы, обуславливающие различия в анатомии мужчин и женщин.