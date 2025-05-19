Популярные лекарства помогают вирусам заражать организм, выяснили ученые

Группа ученых из Норвежского университета науки и технологий обнаружила неожиданный побочный эффект у широко применяемых противовоспалительных препаратов. Оказалось, что лекарства из класса ингибиторов янус-киназы (JAK), используемые для лечения аутоиммунных заболеваний и артрита, могут ослаблять естественную защиту организма от вирусных инфекций. Исследование опубликовано в научном журнале NAR Molecular Medicine (NARMM).

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Специалисты выяснили, что такие лекарства, как барицитиниб, подавляют важный иммунный сигнальный путь, который в норме активирует гены, защищающие клетки от вирусных атак. В результате вирусы получают возможность легче проникать в организм и распространяться. Особую опасность это представляет для пациентов с гриппом А, аденовирусом, COVID-19 и лихорадкой Рифт-Валли.

Исследователи использовали передовые методы, включая органоидные технологии и анализ экспрессии генов. Они изучали клетки легких, глаз и мозга, а также созданные в лаборатории мини-органы. Результаты показали, что, хотя ингибиторы JAK эффективно борются с воспалением, они одновременно удаляют естественный противовирусный щит организма.

Авторы подчеркнули, что медицинским работникам следует с осторожностью назначать эти препараты, особенно в периоды вспышек вирусных заболеваний. В то же время ученые отмечают, что выявленный иммунодепрессивный эффект может быть полезен при разработке вакцин и противовирусных препаратов.

Ученые надеются, что их работа повысит осведомленность врачей и исследователей о потенциальных рисках. Они рекомендуют провести дополнительные исследования, чтобы определить оптимальные условия применения ингибиторов JAK, особенно во время пандемий.