В России ускорили производство препаратов против аутоиммунных заболеваний

Ученые университета ИТМО создали алгоритм на основе искусственного интеллекта, который упростит поиск веществ, необходимых в разработке препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний. Технология сократит работу специалистов, которая могла занимать годы, до нескольких дней, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

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«Ученые ИТМО создали алгоритм, который ускорит и упростит разработку препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний. Авторы использовали методы машинного обучения для поиска ингибиторов (веществ, подавляющих течение процессов, прим. ТАСС) селезеночной тирозинкиназы (Syk) - белка, который играет ключевую роль в развитии такого аутоиммунного заболевания, как иммунная тромбоцитопения. С помощью нового метода исследователи уже обнаружили более 100 молекул-кандидатов, которые можно будет использовать в лекарствах»‎, — говорится в сообщении.

Иммунная тромбоцитопения - нарушение свертываемости крови, которое может провоцировать спонтанные кровоизлияния и кровотечения. Селезеночная тирозинкиназа участвует в работе иммунных клеток и играет важную роль в развитии аутоиммунных заболеваний. Для лечения используют ингибиторы селезеночной тирозинкиназы - специальные соединения, которые подавляют активность белка и тем самым устраняют симптомы болезни.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день не все известные соединения обладают высокой эффективностью и считаются безопасными. Например, согласно некоторым исследованиям, фостаматиниб - одобренный препарат для лечения иммунной тромбоцитопении, вызывает побочные эффекты и не всегда дает стабильный результат. Поэтому ученые ищут новые подходящие ингибиторы Syk. Обычно это делают в лаборатории, отбирая и тестируя сотни или даже тысячи молекул вручную - такой традиционный поиск может занять годы и требует много ресурсов.

Как рассказали в ИТМО, для ускорения и упрощения процесса поиска новых соединений ученые Центра искусственного интеллекта в химии ИТМО создали новый метод поиска ингибиторов селезеночной тирозинкиназы. В своей работе они использовали алгоритм, созданный для генерации новых малых молекул для конкретных терапевтических мишеней. Разработанная технология позволяет создавать химические соединения с заданными свойствами и находить новые молекулы на роль ингибиторов белка за короткое время.

С помощью модели авторы уже получили 139 молекул-кандидатов, ингибирующих белок Syk. По оценкам ученых, они обладают высокой прогнозируемой активностью и выглядят перспективнее существующих аналогов. В будущем авторы планируют экспериментально проверить эффективность и безопасность наиболее перспективных молекул-кандидатов in vitro и in vivo, а также адаптировать свой подход для поиска ингибиторов других важных терапевтических мишеней.