Ученые продвинулись в борьбе с болезнью Паркинсона

В Институте фармации Пироговского университета разработали новый класс органических соединений, способных стать основой инновационного лекарства от болезни Паркинсона.

В Пироговском университете сообщили, что синтезировали уникальные по структуре молекулы, обладающие биологической активностью и не имеющие аналогов, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Создание соединений стало возможным благодаря неожиданному результату лабораторного эксперимента. Использовав методы ядерного магнитного резонанса и рентгеноструктурного анализа, ученые определили точную структуру новой молекулы и разработали способ получать более 30 производных с разными функциональными группами.

Соединения проявили выраженную активность на всех этапах испытаний, включая тестирование на лабораторных животных, где одно из веществ значительно улучшило состояние при моделировании болезни Паркинсона.

Ученые подчеркивают, что речь пока не идет о готовом препарате, но найденная молекула может стать основой лекарства с новым механизмом действия.

«В настоящее время команда работает над расшифровкой молекулярных механизмов взаимодействия соединения с дофаминовыми рецепторами и другими вероятными биомишенями», – пояснили в вузе.

По словам руководителя исследования профессора Вадима Негребецкого, доклинические испытания могут завершиться в течение двух-трех лет, после чего начнутся клинические исследования. Это станет новым этапом в терапии болезни Паркинсона и позволит изменить подход к лечению заболевания.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, нидерландский невролог Баз Блум считает, что болезнь Паркинсона вызвана воздействием пестицидов и требует срочной реформы в их регулировании для предотвращения будущих случаев заболевания.