У каких народов России отсутствует отрицательный резус-фактор

У каждого человека кровь относится к одной из четырёх групп: I, II, III или IV. Но помимо группы у крови есть и ещё одна важная характеристика – наличие в эритроцитах специфического антигена или агглютиногена. Если этот белок присутствует в человеческой крови, то принято говорить, что у носителя положительный резус-фактор, а если нет – то отрицательный.

© РИА Новости

Плюс на минус

После открытия в середине 40-х годов прошлого столетия резус-фактора, специалисты стали говорить про резус-конфликт. Чтобы понять, что это такое, достаточно представить ситуацию: у будущей матери резус-фактор отрицательный, а у её ещё пока не родившегося ребёнка – положительный. В таком случае ребёнок, скорее всего, родится больным, но также не исключён и выкидыш.

Удивительно, но с резус-конфликтом некоторые народы, живущие на планете, не встречаются. Всё дело в том, что у них не бывает отрицательного резус-фактора.

У 85% европеоидов, у 99% монголоидов и у 93% представителей негроидной расы резус-фактор положительный. Отрицательный же чаще всего встречается у басков, проживающих в Пиренеях, западноевропейских народов, евреев, самаритян и кавказцев.

Настоящие везунчики

Такое неравномерное распределение на протяжении десятилетий пытались объяснить генетики. В итоге они установили, что у древних людей резус был только положительным, а отрицательный возник около 35 тысяч лет назад. Но вот объяснить причину его появления пока современная наука не в состоянии.

Зато уфологи уверены – носителями отрицательного резус-фактора являются потомки инопланетян. Как правило, у них хорошо развита интуиция, да и других сверхспособностей достаточно. Понятно, что данная теория большинством признаëтся псевдонаучной.

Реже всего (менее 1% случаев) резус-конфликт встречается среди представителей монголоидной и негроидной рас, а также индейцев. В числе счастливчиков оказались и народы России, проживающие в азиатской части. Это объясняется тем, что их предки – яркие представители монголоидов.

Эвенки, тунгусы, якуты, буряты, тувинцы, чукчи, коряки, эскимосы, ительмены, нивхи, ульчи, орочи и другими не являются носителями отрицательного резус-фактора (за редким исключением), а поэтому их женщины смело рожают детей, даже не задумываясь о резус-конфликте.