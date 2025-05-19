Раскрыта группа крови, связанная с наибольшим риском развития рака груди

Международная группа ученых из США и Иордании нашла связь между группой крови и вероятностью возникновения рака груди. Оказалось, что женщины с группой крови А имеют на 18% более высокий риск развития этого заболевания по сравнению с обладательницами группы крови О. Исследование опубликовано в научном журнале Oncotarget.

Команда проанализировала данные 29 предыдущих работ, охвативших более 13 тыс. пациенток с раком молочной железы и 717 тыс. здоровых женщин из разных регионов мира.

Результаты показали, что группа крови А встречается среди больных раком груди значительно чаще, чем в контрольной группе. При этом группы В, AB и резус-фактор не продемонстрировали статистически значимой связи с заболеванием.

Хотя исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь, оно указывает на возможную биологическую закономерность. Антигены группы крови, присутствующие не только в эритроцитах, но и в тканях молочной железы, могут влиять на иммунный ответ, скорость распространения рака и восприимчивость к определенным типа онкологических заболеваний.

Авторы исследования подчеркивают, что группа крови А может рассматриваться как дополнительный фактор риска наряду с генетической предрасположенностью и образом жизни. Это открытие способно изменить подход к скринингу, сделав его более персонализированным.