Разработан метод получения полезных веществ из семян морошки

Химики Северного Арктического федерального университета (САФУ) в Архангельске разработали способ получения полезных веществ из семян морошки, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. Косточки от ягод остаются после промышленного производства мармелада из морошки, и их также можно использовать.

"Коллектив подобрал параметры для сверхкритической флюидной экстракции - современного метода извлечения масла из растительного сырья сверхкритическим диоксидом углерода - и получил экстракт из семян морошки с содержанием дубильных веществ более 10%, что считается очень хорошим результатом", - сказали в пресс-службе.

Для применения масла семян морошки в косметической промышленности необходимо содержание дубильных веществ 5-7%. При использовании обычной экстракции содержание дубильных веществ недостаточно.

"А применение современного метода экстракции с сорастворителем позволяет повысить содержание суммы дубильных веществ в экстракте семян морошки с 1% до 10% от экстракта", - приводит пресс-служба слова заместителя директора Центра коллективного пользования научным оборудованием (ЦКП НО) "Арктика" Александра Кожевникова.

Этот же способ подходит для листьев иван-чая (кипрея), из них удалось получить экстракт с содержанием дубильных веществ около 30%. При этом содержание таких соединений в экстракте коры дуба - традиционного источника дубильных веществ для фармации - 20% при экстракции в тех же условиях. Дубильные вещества обладают широким спектром действия за счет подавления роста бактерий, вирусов и грибов, они блокируют их ферменты. Также дубильные соединения подавляют деятельность опухолевых клеток за счет остановки клеточного цикла.

Из семян морошки и иван-чая можно производить масло, которое содержит большое количество полезных веществ, подходящих для косметической промышленности. Исследование ученых САФУ открыло новые и более богатые дубильными веществами источники, при использовании которых решается и проблема утилизации отходов ягодного производства.