Новый мощный антибиотик против супербактерий найден в китайской шахте

Учёные совершили прорыв в борьбе с устойчивыми инфекциями, обнаружив в китайской шахте молекулу, способную противостоять супербактериям. Исследование, опубликованное в Angewandte Chemie International Edition, описывает саарвиенин А — гликопептидный антибиотик, синтезированный редким штаммом бактерий Amycolatopsis.

Штамм-продуцент был найден в районе Баян-Обо (Внутренняя Монголия), известном крупнейшими залежами редкоземельных элементов. Эта группа бактерий ранее подарила медицине ванкомицин, и теперь учёные из Венского университета и Института Гельмгольца выделили из неё соединение, демонстрирующее беспрецедентную активность против грамположительных патогенов, включая устойчивые к метициллину, ванкомицину и даптомицину штаммы Staphylococcus aureus.

Саарвиенин А действует иначе, чем классические гликопептиды. Если традиционные антибиотики блокируют синтез клеточной стенки, связываясь с её компонентами, новая молекула использует пока не расшифрованный учёными способ. Её структура также уникальна.

«Мы были рады обнаружить, что саарвиенин А не вписывается ни в одну известную категорию. Его уникальная структура может проложить путь к антибиотикам, с которыми бактерии никогда раньше не сталкивались», — отметил соавтор исследования Хайме Фелипе Герреро-Гарсон.

Следующий этап — изучение безопасности и эффективности соединения в реальных условиях. Открытие — лишь первый шаг — теперь предстоит превратить его в реальное лекарство, подчеркнул Сергей Б. Зотчев. Если испытания подтвердят потенциал, саарвиенин А может стать оружием против инфекций, уносящих миллионы жизней из-за антибиотикорезистентности.

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