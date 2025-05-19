В России начнут использовать новый способ лечения рака крови

Российские учёные определили размер наночастиц оксида графена, который активирует иммунитет для борьбы с раком

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Учёные из Института экологии и генетики микроорганизмов, УрО РАН и Пермского госуниверситета нашли способ, как оксид графена может помочь в борьбе с раковыми клетками.

Исследователи установили, что наночастицы этого вещества, размером от 100 до 200 нанометров, способны активизировать иммунные клетки, помогая им вырабатывать вещества для уничтожения опухолей. Эти выводы были сделаны на основе экспериментов с клеточной моделью лейкоза.

Оксид графена, представляющий собой особую форму углерода, уже давно привлёк внимание учёных благодаря своим уникальным свойствам. Первоначально его рассматривали как средство доставки лекарств, но оказалось, что он и сам обладает противоопухолевыми свойствами. Применение наночастиц графена оказалось безопаснее традиционной химиотерапии, поскольку такие материалы не вызывают серьёзных побочных эффектов.

Исследователи считают, что их открытие может стать шагом к созданию новых методов лечения онкологических заболеваний. Учёные подчеркнули, что помимо усиления иммунного ответа, небольшие количества графеновых наночастиц способствуют выживанию клеток иммунной системы. Эти результаты открывают перспективы для разработки более эффективных и безопасных подходов в онкологии.