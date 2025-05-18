Глобальное потепление может повлиять на частоту развития апноэ во сне

Климатологи и медики из США, Австралии и Европы открыли свидетельства того, что частота развития приступов апноэ, затрудненного дыхания во время сна, вырастет примерно в 1,5-3 раза к концу столетия при дальнейшем повышении температур на Земле в результате глобального потепления. Об этом сообщила пресс-служба Американского общества торакальной медицины (ATS).

"Нас удивило то, как сильно частота развития и тяжесть апноэ зависит от температуры окружающей среды. Высокая частота развития данного заболевания, а также большое число не выявленных его носителей дополнительно усилит тот негативный общественный эффект, который будет порождать глобальное потепление в контексте заболеваемости апноэ", - пояснил старший научный сотрудник Университета Флиндерса Бастьен Леша, чьи слова приводит пресс-служба ATS.

Ученые пришли к такому выводу в рамках длительных наблюдений за тем, как часто развивались приступы апноэ у 116 тыс. добровольцев, в чей матрас ученые встроили специальные сенсоры, отслеживавшие качество сна участников эксперимента. При помощи этих датчиков ученые на протяжении трех лет наблюдали за дыханием испытуемых во время сна, а также отслеживали температуру воздуха, его влажность и другие параметры.

Проведенные учеными замеры показали, что в 29 странах даже незначительное увеличение температуры на несколько долей градуса Цельсия сопровождалось 45-процентным увеличением вероятности развития приступов апноэ во сне. Это говорит о том, что более существенный рост температуры на Земле в результате глобального потепления может сделать апноэ значительно более серьезной проблемой для общества.

В частности, расчеты ученых показывают, что если средние температуры на Земле вырастут на два градуса Цельсия или более к концу столетия, то предрасположенные к храпу мужчины и женщины будут в 1,5-3 раза чаще страдать от приступов апноэ, чем в текущее время. Это удвоит экономические потери от апноэ и нагрузку на систему здравоохранения, что в очередной раз подчеркивает необходимость бороться с глобальным потеплением, подытожили эксперты.

О ночном храпе

По оценкам ученых, примерно каждый десятый ребенок и взрослый человек на Земле страдает от апноэ - проблем с дыханием во время сна, приводящих к развитию храпа, дневной сонливости и ряда других нарушений жизнедеятельности. До недавнего времени они не привлекали большого внимания со стороны ученых, однако в последние два десятилетия медики и биологи обнаружили свидетельства того, что апноэ повышает вероятность развития кардиологических нарушений, болезни Альцгеймера и ряда других заболеваний.