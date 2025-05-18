В мире начался новый этап в изучении ДНК. Бразильские ученые обнаружили миллионы новых генетических вариантов. Однако изучение этой темы началось очень давно — с монаха Грегора Менделя, который в XIX веке изучал законы наследственности на горохе. Его труды заложили основы генетики. В 1953 году Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик установили структуру ДНК и выпустили статью о двойной спирали этой макромолекулы. Открытие определило наши представления о том, как организмы хранят и передают наследственную информацию.

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Следующая веха — проект «Геном человека» (1990–2003), в нем ученые расшифровали всю последовательность человеческой ДНК. Сегодня наука шагнула еще дальше — активно отрабатываются приемы генной инженерии, что может помочь избавиться от наследственных болезней. Кандидат медицинских наук, сотрудник частной лаборатории Илья Попов рассказал «Вечерней Москве», что может предложить современная генетика.

Молекула расскажет о предках

Анализ ДНК показывает, из каких регионов происходят ваши предки. Возможно, в вас течет кровь викингов или самураев. А можете ли вы быть потомком Чингисхана или Клеопатры? Теоретически да — если у вас совпадут генетические маркеры. Но такое случается редко.

Семейные тайны исчезнут

Многим тест помогает обнаружить неизвестных ранее родственников. Некоторые люди находят своих потерянных братьев или сестер. А в США благодаря ДНК-базам были раскрыты десятки долгоиграющих криминальных дел.

Загадка вкусовых предпочтений

Почему вам не нравится вкус кориандра? Возможно, из-за гена OR6A2, который делает его вкус «мыльным». А если вы плохо переносите молоко, виновата мутация в гене усваивания лактозы. ДНК-тесты также могут показать особенности внешности, например склонность к ранней седине.

Можно предотвратить болезни

Генетический тест также может указать на вашу предрасположенность к тем или иным болезням: от диабета до онкологии. Но важно помнить: гены — не приговор. Не менее важен образ жизни. Если анализ выявил риски, это повод чаще проходить обследования, скорректировать питание и отказаться от вредных привычек. И посоветовать провериться близким.

Александр Резник, врач-генетик, член Европейского общества генетики человека:

При выборе ДНК-теста стоит четко определить цель: удовлетворение любопытства, проверка рисков возникновения заболеваний или планирование семьи. В каждом случае потребуются разные виды исследований с разной степенью достоверности и информативности.

Во сколько обойдется исследование

Когда речь заходит о ДНК-тестах, большинство представляет себе коммерческие анализы, рекламируемые в интернете.

Стоимость их начинается от 18 тысяч рублей. Спектр исследования включает три основных направления, — рассказал врач-генетик Александр Резник.

Наиболее доступный вариант — познавательно-развлекательные тесты. Они позволяют узнать об этническом происхождении, найти родственников или выявить некоторые особенности организма. Хотя такие анализы и дают интересную информацию о человеке, их медицинская ценность ограничена. Более серьезное направление — медико-профилактические исследования. Сюда входят тесты на предрасположенность к заболеваниям. Особое значение имеют репродуктивные ДНК-анализы и скрининг на обнаружение наследственных заболеваний. Что касается «полного» генетического теста — такой возможности пока не существует. Даже самое дорогое (цена доходит до 100 тысяч рублей) и подробное исследование не дает стопроцентной информации. Современные тесты просты и безопасны. Чаще всего нужно просто сдать слюну или мазок с внутренней стороны щеки.

Как сдать тест ДНК:

Найдите лабораторию

Клинику для исследования нужно выбрать в зависимости от цели. Ведь вопросами генеалогии, наследственных заболеваний, метаболизма занимаются разные медучреждения.

Проверьте набор для теста — все ли в коробке

В ней должны быть стерильный контейнер для слюны или ватная палочка для мазка со щеки, инструкция с правилами забора материала, пробирка с консервирующим раствором (чтобы ДНК не разрушалась).

Как правильно собрать слюну

Не ешьте, не пейте и не курите за 30 минут до забора. Потрите щеки изнутри языком, чтобы стимулировать выделение клеток. Заполните контейнер до отметки (обычно 2–3 мл). Закройте пробирку с консервантом и встряхните ее.

Как правильно взять мазок с внутренней стороны щеки

Ватной палочкой (тампоном) проведите 10–15 раз по внутренней поверхности щеки. Поместите тампон в пробирку с раствором.

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