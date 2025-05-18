Как избежать дефицита витамина D зимой

Ученые из Университетов Бата и Кембриджа установили, что регулярные упражнения умеренной интенсивности могут предотвращать снижение уровня витамина D в зимние месяцы. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Science (AdvSci).

В ходе 10-недельного эксперимента участники с избыточным весом и ожирением выполняли программу тренировок в помещении, включающую четыре занятия в неделю. Два занятия были отведены для ходьбы на беговой дорожке, одно – для длительной велопрогулки в спокойном темпе, а последнее – для одной сессии высокоинтенсивной интервальной езды на велосипеде. При этом их масса тела оставалась неизменной, а прием добавок витамина D был исключен.

Зимой, когда солнечный свет практически не способствует выработке витамина D, у тех, кто не занимался спортом, общий уровень этого вещества в крови снизился примерно на 25%. У тех же, кто тренировался, снижение составило всего около 15%. Более того, именно в группе с физической активностью удалось сохранить активную форму витамина D — 1,25(OH)₂D₃, которая особенно важна для иммунной системы, здоровья костей и внутренних органов.

Ранее уже было доказано, что физическая активность может кратковременно повышать уровень витамина D, но теперь ученые впервые продемонстрировали, что именно кардионагрузки способны обеспечивать длительную защиту от дефицита.