Кого чаще всего кусают клещи

Учёные из Чехии назвали вторую группу крови самой привлекательной для клещей. Сотрудники Масарикова университета в Брно пришли к выводу, что эти паразиты предпочитают пить кровь определённой группы. Соответствующее исследование опубликовал журнал Annals of Agricultural and Environmental Medicine (ААЕМ). Подробнее о нём читайте далее в материале.

Суть эксперимента

Учёные из Чехии наблюдали за представителями семейства иксодовых клещей (Ixodes ricinus) в изолированной для них среде, пишет ААЕМ.

По данным издания, опасные переносчики инфекций могли насытиться образцами крови разных групп.

Анализ показал, что эти паукообразные с наибольшей охотой выбирали кровь второй группы — A (II).

Чтобы подтвердить эту теорию, эксперты проводили исследование большее 100 раз. За всё это время интересы клещей не менялись.

Что это даёт

Результаты эксперимента могут помочь в разработке инновационных методов защиты от укусов паразитов, отметили специалисты.

По их словам, также выводы позволят создать новые меры борьбы с инфекционными заболеваниями.

Чем опасны клещи

Эти членистоногие из класса паукообразных чаще всего кусают людей и животных весной и летом, предостерегли учёные.

Они считаются переносчиками серьёзных болезней, среди которых клещевой вирусный энцефалит.

Этот недуг сопровождается поражением центральной нервной системы.

Вот чем она грозит:

инвалидностью;

летальным исходом.

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