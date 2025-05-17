Ученые выяснили, какой фрукт лучше всего борется с ожирением

Если вы стараетесь питаться правильно и ищете фрукт для снижения веса, забудьте о бананах и яблоках.

© РИА Новости

Согласно исследованиям учёных, самый «жиросжигающий» фрукт – это ананас. И дело здесь не только в том, что он низкокалорийный, передаёт издание NEWS.ru.

Ананас содержит уникальный фермент – бромелайн, который ускоряет переваривание белков, стимулирует обмен веществ и помогает организму легче справляться с переработкой пищи, пояснили специалисты.

Кроме того, ананас обладает лёгким мочегонным эффектом, помогая бороться с отёками, что особенно важно при похудении.

«Свежий ананас – идеальная альтернатива сладкому. Но стоит помнить, что консервированные ломтики часто содержат сахар, который нейтрализует все полезные свойства», – резюмирует издание.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-диетолог назвала популярный фрукт, который поможет побороть бессонницу.