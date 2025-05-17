Ученые выяснили, как переработки влияют на работу мозга

Постоянные переработки заметно меняют структуру головного мозга не в лучшую сторону, выяснили учёные из Университета Ёнсе в Южной Корее. Самое печальное, что такие последствия наступают даже у молодых и интеллектуально развитых людей. Рассказываем подробнее, что может ждать тех, кто постоянно пропадает на работе.

Как проводили эксперимент

Учёные собрали группу из 110 добровольцев, мужчин и женщин. Все они были медработниками.

Испытуемых поделили на две категории:

тех, кто работал по нормальному графику;

тех, кто периодически работал минимум 52 часа в неделю, то есть перерабатывал 12 часов, если взять за основу стандартную пятидневку.

Перерабатывали чаще молодые люди с меньшим стажем работы и более высоким уровнем образования.

Учёные проверяли работу головного мозга участников, объём серого и белого вещества в нём.

Что показал эксперимент

Переработки приводят к изменениям в 17 областях головного мозга, выяснили учёные.

В их числе:

средняя лобная извилина, которая отвечает за внимание, память и качество речи;

островковая доля мозга, которая участвует в обработке эмоций, понимании социального контекста и самосознании, говорится в исследовании, которое опубликовал научный журнал BMJ Journals.

Переработки могут убить

Известны случаи, когда переработки заканчивались совсем печально для трудоголиков.

Молодой житель Китая умер от сердечного приступа за несколько дней до собственной свадьбы.

Его семья уверена, что всё дело в том, что он слишком много работал. Мужчина был репетитором и обучал параллельно 400 школьников.

Родственники винят во всём работодателя покойного.

Почему люди перерабатывают

Зачастую привычка задерживаться допоздна на работе — это не прихоть начальника, а результат выбора самого человека.

Психологи в этом случае предупреждают: чем больше работы, тем хуже человек её делает.

К тому же, рано или поздно любому трудоголику придётся столкнуться с реальностью и осознать, что человеческие силы ограничены.

Но зачем же тогда люди добровольно соглашаются на такое? Основных причин три, рассказала клинический психолог и карьерный коуч Юлия Харитонова:

родители хотели привить ребёнку любовь к работе, но переборщили;

человек хочет много зарабатывать, чтобы чувствовать себя в безопасности;

с помощью работы трудоголик пытается что-то доказать другим.

Чтобы в своём трудоголизме не повторить печальную судьбу репетитора из Китая, стоит с этим поработать. Для начала придётся задать себе 8 вопросов. Их можно найти здесь.