В апреле этого года в регионе Аль-Ахса на востоке Саудовской Аравии стартовал инновационный пилотный проект, осуществленный в сотрудничестве с местной компанией Almoosa Health Group, специализирующейся на медицинских услугах.

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В основе данной экспериментальной программы лежит использование искусственного интеллекта в качестве виртуального врача, осуществляющего взаимодействие с пациентами, проводящего диагностику и назначающего медикаменты. Данный алгоритм работы максимально приближен к стандартному приему у врача.

Создатели полагают, что применение этой технологии позволит облегчить нагрузку на здравоохранение, предоставить оперативный доступ к ключевым медицинским услугам и ускорить обработку запросов. Подобные проекты рассматриваются ими как значимый этап на пути интеграции искусственного интеллекта в первичное звено медицинской помощи, давая возможность пациентам получать необходимые консультации и предписания без непосредственного участия доктора.

Клиника Synyi AI, функционирующая по аналогичной схеме, стала первой в мире, что акцентирует внимание на прогрессивных технологиях Китая в сфере здравоохранения, как на внутреннем, так и на международном уровне. Как сообщает Bloomberg, аналитики отмечают, что подобные начинания способны коренным образом изменить подход к организации медицинских услуг, делая их более доступными и действенными.