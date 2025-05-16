Назван неожиданный риск возникновения эпилепсии

Согласно результатам нового исследования, загрязнение воздуха может спровоцировать развитие эпилепсии. То есть заболевания мозга, которое вызывает припадки.

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Учёные из Научно-исследовательского института Лондонского центра медицинских наук (LHSCRI) и Школы медицины и стоматологии им. Шулиха при Университете Вестерн нашли связь между длительным воздействием загрязнённого воздуха и новыми случаями эпилепсии у взрослых в Онтарио.

Научная работа показала, что в загрязнённом воздухе более высокое воздействие мелких твёрдых частиц повышает риск возникновения эпилепсии на 5,5%, в то время как озон - ещё на 9,6%.

Специалисты использовали для анализа данные Канадского консорциума по исследованию здоровья городской среды. За шесть лет учёные выявили 24 761 новый случай эпилепсии, сосредоточившись на взрослых без других серьёзных заболеваний (без рака мозга).

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