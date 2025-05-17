Как в Беларуси применяют клеточную терапию при тяжелых заболеваниях

В Беларуси программируют клетки для лечения тяжелых болезней: от онкологии до сахарного диабета. Уже успешно вылечили пациента с множественной миеломой раком костного мозга. Лекарство создают из клеток крови жировой ткани самого пациента. Побочных действий почти нет. Подробнее корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

В лабораторию вход строго в защитных костюмах. Медики создают новое лекарство. Материал для него собственные клетки пациента. Дарья Бобрукевич и ее коллеги делают их «улучшенную версию».

Дарья Бобрукевич, научный сотрудник лаборатории иммунологии и вирусологии:

«Когда мы добавляем синтетические пептиды, происходит рост и созревание, период роста. У каждой клетки это от семи до 14 дней. Для каждой клетки есть собственный контроль качества».

Каждую клетку медики проверяют на специальном приборе: смотрят их рост и изменение форм. «Улучшенные помогают организму распознать поврежденные и обезвредить их.

Андрей Гончаров, директор Института биофизики и клеточной инженерии Академии наук Беларуси:

«Какие-то клетки обладают больше регенеративным потенциалом, то есть, они вводятся в очаг поражения для восстановления функции ткани или органа. Какие-то клетки усиливают функцию иммунной системы, а некоторые, наоборот, подавляют».

Такие клетки используют в хирургии, применяют и при лечении онкологии, аллергий, сахарного диабета и других заболеваний. Побочных эффектов в таком лечении нет.

Анна Рубан, заведующий отделением клеточной терапии Института биофизики и клеточной инженерии Академии наук Беларуси:

«Патология идет сустава, допустим, тазобедренного, когда еще не показана установка эндопротеза, а есть возможность полечить заболевание современными технологиями. В таких случаях пациент может приехать к нам на забор жировой ткани в околопупочной зоне. Кому-то достаточно одного введения. Каким-то пациентам мы предлагаем оставшиеся клетки заморозить, чтобы потом больше их не брать еще раз».

За прошлый год такой инновационный метод лечения попробовали около 250 человек. У пациентов заболевания перешли в стадию ремиссии.

Клеточную терапию в Беларуси применяют уже около 10 лет. Такое лечение предлагают и пациентам в Китае, США и других государствах.