Раскрыт неизвестный механизм, скрывающий малярию от иммунитета

Американские молекулярные биологи обнаружили, что малярийный плазмодий способен очень гибко управлять выработкой белков, заставляющих зараженные клетки крови прикрепляться к стенкам сосудов, и прекращать их выработку в том случае, если иммунитет начинает производить антитела к этим пептидам. Об этом сообщила пресс-служба медколледжа Корнеллского университета (WCM).

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"Одним из главных практических следствий нашего открытия является то, что нам теперь нужно учитывать то, что взрослые люди без явных признаков малярии могут разносить плазмодий и распространять его по популяции. Это означает, что полное уничтожение малярии в конкретных регионах Земли будет осуществить значительно сложнее, чем мы сейчас предполагаем", - пояснил профессор WCM Кирк Дейтч, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как объясняют исследователи, возбудитель малярии обладает сразу несколькими системами защиты, которые скрывают его от иммунитета и позволяют ему на протяжении многих месяцев или даже лет присутствовать в организме больных, не получающих надлежащего лечения. Одним из таких приспособлений являются белки из семейства var, которые заставляют красные кровяные клетки, внутрь которых проникает малярийный плазмодий, прикрепляться к стенкам сосудов.

В результате этого зараженные клетки избегают попадания в селезенку, где подобные эритроциты обычно разрушаются вместе с плазмодием. Со временем иммунитет начинает вырабатывать антитела к var, что во многих случаях не приводит к массовой гибели возбудителей малярии и не мешает им продолжать присутствовать в организме больного. Для раскрытия механизмов этой защитной системы профессор Дейтч и его коллеги изучили то, как менялся уровень активности генов из семейства var в двух разных подвидах плазмодия, поражающих жителей Африки и Азии.

В прошлом, как отмечают исследователи, биологи считали, что в клетках плазмодия должен быть активен лишь один из нескольких десятков генов, отвечающих за производство разных вариаций белка var. Проведенные исследователями замеры показали, что это на самом деле не так - разные популяции возбудителей малярии часто переключались между разными версиями этих генов, а также активировали сразу два или три из них или же полностью прекращали выработку var.

По мнению биологов, "отключение" выработки var помогает плазмодию предотвратить или отдалить выработку антител к этим белкам. Как при этом возбудители малярии избегают гибели в селезенке, исследователи пока не знают, однако профессор Дейтч и его коллеги предполагают, что клетки плазмодия прячутся или внутри костного мозга, или в скоплениях эритроцитах в центре селезенки, где они не разрушаются длительное время. В ближайшее время ученые намерены найти эти скрытые резервуары инфекции в ходе полевых исследований в Африке.

О малярии

Малярия представляет собой одну из самых распространенных инфекционных болезней человека. Ее возбудителями выступают одноклеточные простейшие из рода Plasmodium. По оценкам ВОЗ, число носителей всех типов малярии в мире составляет около 220 млн. Каждый год от этой болезни умирают свыше 400 тыс. человек, причем число жертв малярии быстро растет из-за растущей стойкости плазмодия и его разносчиков к действию лекарств и отравляющих веществ.