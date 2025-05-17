Названа основная причина развития лобно-височной деменции

Международный коллектив нейрофизиологов открыл свидетельства того, что значительная часть случаев развития лобно-височной деменции связана с появлением сбоев в процессе регуляции РНК, возникающих в результате мутаций в генах GRN, MAPT и отдельных участков в девятой хромосоме. Об этом сообщила пресс-служба Университета Калифорнии в Сан-Франциско (UCSF).

"Лобно-височная деменция поражает людей в самом расцвете сил и лишает их возможности вести самостоятельную жизнь. Открытые нами нарушения в работе некоторых белков, связанных с регуляцией РНК, помогут создать методику ранней диагностики данной болезни, что позволит нам быстро выявлять ее носителей и совместно с ними разработать первые подходы по ее лечению", - пояснил профессор UCSF Роуэн Сэлонер, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают ученые, клеточные механизмы развития лобно-височной деменции пока остаются загадкой для нейрофизиологов несмотря на высокую распространенность данного нейродегенеративного заболевания. За последние годы исследователям удалось выявить несколько точечных мутаций в генах GRN, MAPT и отдельных регионах девятой хромосомы, которые способствуют ее развитию, однако их связь с болезнью пока не до конца изучена.

Для получения необходимых данных ученые собрали образцы спинномозговой жидкости у 116 носителей лобно-височной деменцией с мутациями в упомянутых участках ДНК, а также у 40 их здоровых родственников. Исследователи измерили концентрации 4 тыс. белковых молекул в этих пробах и сопоставили их между собой, что позволило им раскрыть перемены в белковой среде нервной системы, сопровождающие разрушение нервной ткани.

Данный анализ указал на то, что развитие лобно-височной деменции сопровождается переменами в работе 31 набора генов и связанных с ними белков. Значительная часть этих молекул и участков ДНК оказалась связана с регуляцией РНК - "удалением" ненужных последовательностей нуклеотидов из цепочек РНК, производимых при чтении генов, а также с деградацией белков и работой синапсов.

В общей сложности ученым удалось выявить более 600 подобных сбоев в процессе регуляции РНК, которые так или иначе влияли на развитие когнитивных нарушений и массовую гибель нейронов в коре мозга пациентов. Последующее изучение этих аномалий, как надеются исследователи, поможет создать терапии, которые будут подавлять развитие лобно-височной деменции на самых первых стадиях ее развития.

О лобно-височной деменции

Лобно-височная деменция - одна из самых агрессивных и быстро развивающихся нейродегенеративных болезней, которая поражает людей в относительно раннем возрасте, от 45 до 65 лет. У ее носителей начинают массово гибнуть нейроны в лобной и височных долях мозга, что приводит к появлению большого числа нарушений поведения и психики, а также к угасанию памяти и когнитивных способностей. Лечения данной болезни пока не существует.