Ученые выяснили, как ВИЧ защищается от иммунитета

Исследователи ВИЧ обнаружили новый механизм, с помощью которого вирус обходит иммунную систему и использует ресурсы хозяина. Исследование опубликовано в научном журнале npj Viruses.

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Исследование показало, что ВИЧ, манипулируя инфицированными клетками, производит особые циркулярные, или кольцевые РНК (кРНК), связывающие критические микроРНК, которые участвуют в противовирусной защите, подавляя иммунный ответ. кРНК — особые устойчивые молекулы, которые формируют петлевую структуру.

Эта уникальная способность ВИЧ генерировать кРНК позволяет вирусу не просто закрепляться, но сохраняться в организме, способствуя собственной устойчивости. Различия в уровнях кРНК у разных людей могут объяснить различия в исходах инфекции.

Учёные считают, что понимание этого механизма может привести к разработке новых терапевтических стратегий, направленных на борьбу с ВИЧ без прямого воздействия на иммунную систему, что позволит разработать новые подходы к борьбе с вирусом.