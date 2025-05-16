Синдром разбитого сердца оказался смертельно опасен для мужчин

Разбитое сердце может стать причиной смерти, заявили ученые из Университета Аризоны (США). Синдром разбитого сердца также известен как синдром такоцубо, или кардиомиопатия такоцубо. Это ослабление сердечной деятельности, вызванное физическим или эмоциональным стрессом.

Ученые проанализировали данные о 199 890 пациентах за период с 2016 по 2020 годы. Результаты показали, что смертельные случаи и осложнения, связанные с этим заболеванием, были сравнительно высокими.

Синдром разбитого сердца чаще встречался среди женщин, однако они реже умирали от него. Смертность среди мужчин оказалась в два раза выше 11,2% против 5,5%. Общий уровень смертности составил 6,5%.

Ученые считают, что синдром разбитого сердца возникает из-за выброса гормонов стресса при физическом или эмоциональном потрясении. Физическим стрессом может быть инфекция или хирургическая операция, эмоциональным развод или смерть близкого человека.

Физический стресс чаще встречается у мужчин. Это может объяснить более высокую смертность от сердечного нарушения среди них. Также определенную роль могут сыграть различия в гормональном балансе между полами.

Осложнения при синдроме разбитого сердца включали застойную сердечную недостаточность (35,9%), фибрилляцию предсердий (20,7%), кардиогенный шок (6,6%), инсульт (5,3%) и остановку сердца (3,4%). Ученые отметили, что некоторые осложнения, такие как инсульт, можно предотвратить при вовремя назначенной лекарственной терапии. Они призвали повысить осведомленность о смертельно опасных последствиях данного заболевания, сообщает Journal of the American Heart Association.

Другое исследование показало, что одиночество повышает риск потери слуха. У одиноких людей вероятность развития такого нарушения была выше на 24%. Исследование провели китайские ученые. Они проанализировали данные более 490 тысяч человек из британского биобанка.