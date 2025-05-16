Эксперт развеяла опасный миф о COVID-19

Бытует мнение, что очередная волна ковида может быть более легкой в связи с тем, что у людей, которые им переболели или были вакцинированы, есть иммунитет к этому заболеванию. Эксперт развеял миф.

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Наука свидетельствует, что COVID-19 не оставляет иммунитета. Более того, вызывающий его вирус может если не убить, то очень ослабить иммунную систему. Об этом в беседе с ИА RuNews24.ru рассказала доктор медицинских наук по специальности вирусология Светлана Протасова.

Эксперт сослалась на научную статью «Дифференциальное снижение уровня специфических антител к SARS-CoV-2, клеток врожденного и адаптивного иммунитета, а также сдвиг уровней Th1/воспалительных цитокинов в сыворотке крови через долгое время после первого COVID-19». Она была опубликована в июле 2024 в рецензируемом медицинском журнале Allergy.

«Учеными из Венского медицинского университета было показано, что даже в легких случаях COVID-19 приводит к значительным долгосрочным изменениям в иммунной системе. Они указывают, что COVID-19 вызывает долгосрочное снижение клеток врожденного и адаптивного иммунитета, что связано с сывороточным цитокиновым профилем Th2. Это может обеспечить иммунологический механизм для долгосрочных осложнений после COVID-19», – объяснила вирусолог.

Отмечается, что центральным местом производства иммунных клеток является костный мозг. Авторы-корреспонденты исследования Винфрид Пикл и Рудольф Валента указали, что результаты дают возможное объяснение тому, что определенные долгосрочные последствия COVID-19 могут быть связаны с повреждением клеточной иммунной системы, вызванным SARS-CoV-2, и явно сниженным созреванием и/или эмиграцией иммунных клеток из костного мозга.

«Это может быть показателем того, что вирус SARS-CoV-2 способен уничтожать иммунную систему в зародыше, хотя прямых доказательств этому пока не получено. Повторные заболевания ковидом могут протекать тяжелее. Кроме того, при этом возникает эффект кумуляции - чем больше заболеваний, тем больше шансов возникновения длинного ковида», – уточнила Светлана Протасова.

Но если ковид не оставляет иммунитета, можно ли защититься вакциной? По словам доктора медицинских наук, вакцины тоже не способствуют формированию защитного иммунитета.

«Выработка антител происходит, но к тем штаммам, которые были использованы при изготовлении вакцин, а не к вновь появляющимся штаммам. Предугадать, какой появится штамм ковида, а их известны тысячи, наука пока не может. Чтобы антитела работали, они должны подходить к вирусу как ключ к замку. И если этот замок сломался (то есть, вирус изменился), то этим ключом вы его уже не откроете. Разработчики наших вакцин также указывают на наличие клеточного иммунитета у вакцинированных, ссылаясь на вырабатывающиеся у них цитокины. Но этих цитокинов существует множество, и одни и те же цитокины проявляют разную биологическую активность», – комментирует эксперт.

С другой стороны, одну и ту же функцию могут выполнять различные цитокины. Чтобы удостовериться в наличии клеточного иммунитета, надо воочию убедиться в наличии Т-лимфоцитов-киллеров, его главных представителей.

«Получается так, что защитных антител нет, а о наличии или отсутствии Т-лимфоцитов-киллеров знают только они сами. Более того, в отсутствии вирусов ни антител, ни Т-киллеров у человека нет – они быстро исчезают после заболевания или вакцинации – все это организм уничтожает. И в этом есть свой смысл. Если бы у человека накапливались антитела ко всем штамма вирусов, с которыми он встречается, то они забили бы все сосуды, и человек превратился бы, образно говоря, в статую. А Т-киллеры, накопившиеся в огромном количестве, передрались бы между собой, тем более, что они все разные – одни специализируются по гриппу, другие по ковиду, третьи – их очень много разновидностей», – рассказывает вирусолог.

Светлана Протасова добавила, что в довершение ко всему они могли бы убить организм своего хозяина – от стресса, который может вызывать аутоагрессию. Однако и В-лимфоциты, имеющие отношение к выработке антител, и Т-лимфоциты-киллеры, оставляют клетки иммунологической памяти, которые помнят о вирусе, с которым боролись.

«Их немного, но, как говорится, мал золотник, да дорог. При встрече со знакомым вирусом В-лимфоциты быстро запускают синтез антител, но не к вновь появившемуся штамму вируса, а к штамму вируса из прошлого, который они помнят. Кстати, к мутациям вируса могут подстегивать вакцины – вирус ведь не полезет в организм, если там есть антитела, которые его сразу нейтрализуют. Вот он и меняет свои «одежки» - антигены. Вряд ли развелось бы столько штаммов ковида и гриппа, если бы не вакцины, стимулирующие выработку антител. Другое дело с Т-киллерами. Они тоже все умирают, но тоже оставляют клетки иммунологическойпамяти. При встрече со знакомым вирусом они трансформируются в крупные лимфобласты, которые бурно размножаются путем клонированияи быстро образуют целую армию юных Т-киллеров, готовых к атаке на знакомый вирус. Т-киллеры на такую мелочь, как штаммы, никакого внимания не обращают, и громят все штаммы подряд. Они и самих вирусов, которые являются представителями наномира, никогда и «в глаза не видели», не говоря уже о штаммах – вирус слишком мал для них», – пояснила собеседница издания.

«Увидеть» вирусы Т-киллерам помогает сама зараженная клетка – она выносит информацию о консервативном N белке вируса на свою мембрану, которую тщательно изучают, прощупывают Т-киллеры в поисках чужеродного антигена.

Если они его не находят, то оставляют клетку в покое и продолжают проводить осмотр практически всех 28–36 триллионов клеток человеческого организма. Остающиеся после ухода В- и Т-лимфоцитов-киллеров клетки иммунологической памяти являются долгожителями – могут жить десятилетиями, возможно, и до тех пор, пока живет их хозяин – человек, акцентировал доктор медицинских наук.

«А если они собрались умирать, то свои знания предусмотрительно передают своим потомкам – молодым клеткам иммунологической памяти. Клеточный иммунитет сохраняет нам жизнь. Но почему не все будут болеть ковидом при очередной волне? Все по той же причине – их будут защищать Т-лифоциты-киллеры, образовавшиеся, как показывают научные исследования, после перенесения простудных коронавирусов, которыми многие из нас неоднократно переболели в прошлом. А для Т-киллеров что простудный коронавирус, что вызывающий ковид – все одно, ведь они «смотрят в корень», на внутренний консервативный N белоквируса, который отображает им на своей мембране зараженная клетка», – подытожила Протасова.

Таких не болеющих ковидом счастливчиков в пандемию было около 30 – 50%, уточнила эксперт. Даже возникло своеобразное противостояние между не болеющими ковидом, которые утверждали, что его нет, и болеющими, утверждающими, что он есть. И те и другие по-своему правы. И при очередной вспышке ковида не болеющим вряд ли суждено заболеть. Но как сделать, чтобы все не болели?

«С помощью вакцин, стимулирующих выработку антител к наружным антигенам вируса, которые он меняет как перчатки, добиться этого невозможно. Антитела к консервативному внутреннему N белку вируса тоже не помогут, потому что этот белок находится внутри вируса, который живет внутри клеток. Только вакцины, стимулирующие клеточный иммунитет, являющийся самым мощным противовирусным оружием, придуманным природой, могут обеспечить надежную защиту от быстро мутирующих вирусов. Передовые ученые берутся за разработку таких универсальные вакцины, хотя их экспериментальные образцы были уже разработаны нами в НИИ гриппа. Но они не получили дальнейшего развития из-за приверженности производителей к вакцинам, стимулирующих выработку гуморального иммунитета, то есть антител», - объяснила вирусолог Светлана Протасова.

Примечательно, что в Штатах Департамент здравоохранения и социальных служб и Национальные институты здравоохранения объявили о планах по разработке универсальной вакцинной платформы для вакцин против гриппа и коронавируса. Об этом говорится в статье, представленной Северо-Восточным университетом, опубликованной в апреле этого года.

«Идея универсальной вакцины, или так называемой вакцины золотого стандарта, заключается в создании одной вакцины против гриппа или COVID-19 и отсутствии необходимости ежегодно менять формулу вакцины для адаптации к различным штаммам» – указано в статье.

В заявлении для Washington Post агентство, возглавляемое Робертом Ф. Кеннеди-младшим, назвало новое требование «радикальным отходом от прошлой практики»