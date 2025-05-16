Ученые выяснили, как меняется объем легких с детства до старости

Ученые Барселонского института глобального здравоохранения впервые показали, как меняется объем легких с детства до старости. Ранее считалось, что после достижения пика емкости легких наступает этап стабилизации, и только потом функция легких снижается. Оказалось, это не совсем так.

© Сибмеда

До текущего времени считалось, что функция легких увеличивается до тех пор, пока не достигнет пика примерно в 20-25 лет, а после этого стабилизируется. В более позднем возрасте функция легких начинает снижаться по мере старения. В новом исследовании использовались данные из 8 когортных исследований с участием более 30 000 людей в Европе и Австралии, что позволило охватить широкий возрастной диапазон – от 4 до 82 лет, – рассказывает medicalxpress.

Функция легких и объем легких оценивались с помощью форсированной спирометрии – теста, где человек максимально быстро выдыхает весь воздух после глубокого вдоха. Также собиралась информация о курении и диагнозе «астма».

Ученые выяснили, что функция легких развивается в два этапа: быстрый рост в детстве и более медленный рост до достижения максимальной функции легких.

Оценка проводилась по двум критериям: объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1), измеряющий количество воздуха, выдыхаемого за первую секунду форсированного выдоха после глубокого вдоха; и форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), представляющая собой максимальное количество выдыхаемого воздуха без ограничения по времени после глубокого вдоха.

У женщин пик ОФВ1 приходится примерно на 20 лет, а у мужчин – примерно на 23 года. Но удивительно, что после этого пика ученые исследование не показало стабильного периода. Согласно новым данным, функция легких не стабилизируется до 40 лет, как считали раньше, а начинает снижаться гораздо раньше – сразу после пика.

Астма и курение влияют на функцию легких, но не так, как полагали ранее. У людей с астмой пик ОФВ1 достигается раньше и в течение всей жизни показатели сравнительно ниже. Курение связано с более быстрым снижением функции легких после 35 лет.