Чего ждать от отечественных производителей лекарств к 2030 году

Пробиотики на основе морских водорослей, новый метод восстановления соматических нервов и диагностика болезней легких по кашлю - это лишь часть новых разработок российских ученых. О них рассказывает официальный сайт национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья".

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Пробиотики - безопасные средства, содержащие полезные бактерии для предотвращения кишечных инфекций и проблем с пищеварением. Ученые Дальневосточного федерального университета вместе с профильным бизнесом занимаются разработкой пробиотических биокомплексов для лечебного и функционального питания человека. Основная идея проекта - использовать уникальные штаммы микроорганизмов вместе с полисахаридами из морских биоресурсов Дальнего Востока. Это также может улучшить качество кормов и продукции животноводства.

Ученые Мордовского государственного университета им Н.П. Огарева разработали технологию восстановления соматических нервов (управляют движениями тела - мышцами) и замены поврежденных участков кровеносных сосудов. Существующие сейчас методы не способны долго поддерживать выживание нервных клеток.

Этот недостаток можно компенсировать использованием кондуитов для регенерации нервных проводников. Удалось получить гидрогели на основе бактериальной целлюлозы, которые содержат физиологически активные соединения, ускоряющие восстановление нервов. Так что технология - уникальна.

А систему для диагностики хронической обструктивной болезни легких на ранней стадии разработала международная группа ученых, в которую вошли специалисты Тольяттинского государственного университета.

Система анализирует звук кашля пациента, слушает, как работают легкие, изучает сканы компьютерной томографии легких, после чего анализирует всю эту информацию. Новая технология обладает высокой точностью постановки диагноза - до 99,97%.

В рамках нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья" планируется, что к 2030 году половина всех используемых лекарств и медицинских изделий в России будет отечественного производства. И у пациентов появится больше доступных и эффективных средств для лечения. Российские ученые разрабатывают инновационные лекарства, в том числе и для борьбы с наследственными заболеваниями.

Справка "РГ"

Цель нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья" - достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий.

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