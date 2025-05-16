НИИ глазных болезней внедрит ИИ для диагностики заболеваний сетчатки

ФГБНУ "НИИГБ имени Краснова" готовится внедрить передовую систему диагностики, мониторинга и лечения возрастных заболеваний сетчатки на основе ИИ-технологий, которая опирается на обширную базу офтальмологических медицинских данных. Об этом сообщил ТАСС директор учреждения Юсеф Юсеф в кулуарах V Международного форума "Офтальмогеронтология - инновационные решения проблем".

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«Мы очень продвинулись в использовании ИИ именно в области заболеваний сетчатки. У нас огромная клиническая база, которая позволяет создавать системы, способные ставить очень точный диагноз, что особенно важно для таких болезней, так как неправильный диагноз приводит к слепоте и слабовидению. Наши специалисты провели огромную работу, и мы уже в самое ближайшее время полностью завершим эти разработки», — сказал он.

По его словам, данные технологии становятся все более актуальными по той причине, что старение населения страны и мира естественным образом ведет к учащению болезней глаз. Быстрое создание ИИ-подходов для их диагностики и лечения стало возможным благодаря существованию обширной базы научных и экспериментальных данных, подготовленных и обработанных экспертами из ФГБНУ "НИИГБ имени Краснова".

«В рамках форума будут затронуты очень интересные направления от самых простых моментов до самых сложных тематик, которые затрагивают всю офтальмологию пожилого возраста. Одно из самых интересных направлений касается искусственного интеллекта, где сейчас наш институт является одним из пионеров. Мы всесторонне применяем ИИ для диагностики, мониторинга и лечения заболеваний сетчатки. Благодаря этим технологиям мы можем не только точно поставить диагноз, но и можем обучать при их помощи наших коллег из других регионов», — сообщил Юсеф.

Как отметил на открытии форума министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, представление подобных разработок на научных конференциях и обмен опытом повышает уровень развития российских исследовательских институтов и университетов, а также привлекает к отечественным разработкам внимание зарубежных коллег и подталкивает их к сотрудничеству, чему всецело способствует Минобрнауки.

О форуме

На этой неделе в московском кластере "Ломоносов" проходит пятый Международный научно-образовательный форум "Офтальмогеронтология - инновационные решения проблем". Для обмена международным опытом на форум для разработки стратегий сохранения зрения у пожилых пациентов приглашены специалисты из Израиля, Бразилии, Индии, Египта, Греции, Алжира, Италии, Великобритании, Франции, Казахстана, ОАЭ, Армении и Омана.

Форум проходит при поддержке Минздрава РФ, Международного общества по кератоконусу и ведущих медицинских вузов страны. В рамках форума впервые в Москве в ходе секции "Живая хирургия" пройдет уникальная операция с использованием дистанционного управления эксимерного лазера: хирург из Египта и российский специалист из НИИГБ им. М. М. Краснова проведут вмешательство, в то время как пациент будет находиться в Италии.