Найден способ «победить» гипертонию, устойчивую к лечению

Ученые из Университета Калифорнии в Сан-Диего (UCSD) разработали инновационный препарат лорундростат, способный устранить устойчивую гипертензию. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в New England Journal of Medicine (NEJM).

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В клинических испытаниях приняли участие 285 пациентов из разных регионов США, страдающих от неконтролируемой гипертензии. Это повышенное кровяное давление, которое не удается нормализовать с помощью изменений образа жизни и традиционных методов лечения. Оно может привести к серьезным последствиям для здоровья, таким как инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, инсульт и заболевания почек.

Среди всех участников 190 человек получали лорундростат в дополнение к стандартной терапии, а 95 — плацебо. По итогам наблюдений, у участников, принимавших новый препарат, систолическое давление снизилось в среднем на 15 мм рт. ст., тогда как в контрольной группе — лишь на семь мм рт. ст.

Терапевтический эффект препарата оценивался с помощью круглосуточного мониторинга давления. Измерения проводились в начале, на шестой и двенадцатой неделе исследования, что позволило зафиксировать устойчивое снижение давления у пациентов, получавших лорундростат.

По словам исследователей, лорундростат подавляет выработку гормона альдостерона, который играет ключевую роль в регуляции давления и электролитного баланса. Повышенный уровень этого гормона, как выяснилось, часто мешает действию традиционных антигипертензивных средств — этот фактор ранее оставался незамеченным.