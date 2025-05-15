Ученые обнаружили, что потребность во сне зависит от национальности

Не важно, сколько часов вы спите, - главное, чтобы это было нормально для места, где вы живёте. По крайней мере, так говорится в новом исследовании специалистов из Университета Виктории и Университета Британской Колумбии в Канаде.

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Согласно новым данным, культурные нормы формируют наши потребности во сне. Поэтому рекомендации, связанные со сном, нужно адаптировать к каждой стране.

Команда учёных проанализировала информацию о привычках сна и состоянии здоровья почти 5000 человек, которые заполнили онлайн-опросник в 20 разных странах Северной Америки, Южной Америки, Европы, Азии и Африки. Далее эксперты использовали эти данные и данные из 14 более ранних исследований, чтобы понять, связаны ли продолжительность жизни и уровень диагностирования болезней сердца, ожирения и диабета с продолжительностью сна.

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Выяснилось, что количество сна, которое получали участники в 20 странах, значительно различалось. На вершине оказались французы, которые в среднем спали 7 часов 52 минуты ночью перед заполнением анкеты. Меньше всего длился сон у людей в Японии: в среднем 6 часов 18 минут.

Средний мировой показатель сна составил 7 часов 15 минут.

Кроме того, учёные обнаружили, что не было «идеального» количества сна во всех странах, которое приводило бы к хорошему здоровью. То есть не было никаких доказательств того, что люди, которые спали меньше, имели хуже здоровье, чем те, кто спал каждую ночь дольше.

Те участники, чья продолжительность сна была ближе всего к оптимальной в их стране, с большей вероятностью имели хорошее здоровье. При этом в каждой стране слишком большое отклонение от культурной нормы сна связано было с ухудшением здоровья.

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